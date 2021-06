Les conducteurs catégoriques de Michael Masi « veulent des limites physiques »

Michael Masi a défendu l’utilisation par la F1 de trottoirs brisants, révélant que les pilotes “veulent des limites physiques”.

Les limites de piste ont été l’un des grands sujets du championnat de cette année avec Max Verstappen perdant à la fois une victoire en course et un point au tour le plus rapide pour avoir dépassé les limites de la piste, et il n’est pas le seul pilote à avoir commis une faute dans des moments importants.

Avec la plupart des pistes que les visites de Formule 1 ont faites de plusieurs virages où les pilotes peuvent gagner un avantage en courant large, Masi a défini course par course les limites que les pilotes doivent respecter et quels virages seront contrôlés.

Même Monaco avait un virage qui était surveillé malgré le fait que la majorité du circuit était entourée de murs, des murs qui créent une limite physique.

Cela supprime toutes les zones d’ombre avec Paul Ricard, le lieu du GP de France, ayant des moyens de dissuasion similaires dans ses énormes bordures jaunes.

Cela, cependant, n’a pas empêché plusieurs pilotes, dont Valtteri Bottas, de courir large aux essais avec la W12 du Finlandais subissant de graves dommages sur les trottoirs, à la grande frustration de Mercedes.

Masi a défendu l’utilisation de ces trottoirs jaunes, insistant sur le fait que les conducteurs “veulent des limites physiques”.

“Il y a probablement un certain nombre d’éléments là-bas”, a déclaré le directeur de course de F1 à RacingNews365.com en ce qui concerne les bordures Paul Ricard.

« L’un était que ces bordures étaient en place la dernière fois que nous étions ici en 2019. Et deuxièmement, elles étaient à plus de deux mètres du bord de la piste, il fallait donc être complètement hors de la piste pour entrer en contact avec elles.

« Mais ils ont été revus le vendredi soir suivant la discussion lors de la réunion des pilotes. Je suis allé les voir physiquement au virage 2, autant pour m’assurer que tout était correct.

« Mais plus important encore, comme nous l’avons entendu à plusieurs reprises, en particulier cette année, ils veulent des limites physiques et c’est très clairement une limite physique.

“Après être sorti de deux circuits urbains à Bakou et à Monaco, il est assez clair qu’il y a des limites physiques là-bas et c’était la même chose dans cette circonstance. Et, pour être juste, pendant la course, il n’y a eu aucun problème. »

Bien que certaines équipes se plaignent des trottoirs, ils étaient également utilisés au Red Bull Ring pour le Grand Prix de Styrie.

Cette fois-ci, cependant, il semblait que tout le monde avait appris sa leçon.

