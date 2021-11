Les conducteurs de crypto ont toujours l’air « incroyablement optimiste », les achats de BTC affectant déjà les « comptes nationaux »

Le gouverneur de la Fed des États-Unis appelle Bitcoin « l’or électronique », déclare que la cryptographie est un autre actif « que vous pouvez choisir de conserver. Vous pouvez choisir l’or ou le bitcoin.

Enfin, dans le week-end, les crypto-monnaies enregistrent des verts.

Après que Bitcoin soit tombé en dessous de 56 000 $ et que l’Ether soit tombé en dessous de 4 000 $ vendredi, nous avons atteint aujourd’hui près de 59 000 $ et 4 340 $, respectivement. Au moment de la rédaction, BTC/USD se négocie autour de 58 500 $ et l’ETH oscille autour de 4 300 $.

Le marché total de la cryptographie se redresse également lentement, passant de 2,590 milliards de dollars à plus de 2,75 milliards de dollars.

« Cette correction ressemble plus à une pause naturelle dans une course haussière, ainsi qu’à un rinçage sain de l’effet de levier », a déclaré Noelle Acheson de Genesis Global Trading.

Alors que certains ont commencé à douter de l’optimisme du marché après la récente faiblesse, l’argent n’a pas cessé d’affluer dans l’industrie de la crypto-monnaie. Alors que sur le marché privé, les entreprises de cryptographie continuent de lever des millions et des milliards de dollars pour construire l’infrastructure, les produits de cryptographie attirent également de l’argent bien que le flux se soit ralenti.

«Cela fait allusion au fait que nous ne sommes pas non plus en surchauffe sur le marché 60K. Il y a encore un bon chemin à parcourir », a déclaré Justin d’Anethan de la société de trading crypto EQONEX.

Hunter Horsley, PDG de Bitwise, est du même avis sur la base de « la thèse fondamentale et les moteurs de l’espace », qui, selon lui, « continuent d’avoir l’air incroyablement optimistes ».

Même les marchés mondiaux se consolident après les gains enregistrés par le dollar américain et les rendements obligataires ces dernières semaines.

Adoption croissante

Cette année, l’adoption de la cryptographie s’est généralisée, les institutions affluant. L’Australie se joint également à sa plus grande banque, la Commonwealth Bank of Australia, pour commencer à offrir à ses utilisateurs la possibilité d’acheter, de vendre et de détenir des cryptos, car le plus grand risque n’est pas participant.

Cependant, l’industrie des fonds de pension de 2,4 billions de dollars du comté n’est toujours pas à bord. Ross Barry, qui supervise 27 milliards de dollars australiens au fonds de pension de retraite Spirit Super, a déclaré que les fonds à long terme doivent surveiller l’évolution du secteur, mais la volatilité rend la crypto « trop ​​risquée pour être considérée pour les portefeuilles institutionnels ».

Non seulement l’adoption par les utilisateurs, mais les pays reconnaissent également le potentiel de la cryptographie, l’Inde prévoyant de réglementer la cryptographie en tant que classe d’actifs. En outre, le chef de la banque centrale du Brésil, Roberto Campos Neto, a déclaré qu’ils discutaient d’un projet de loi sur la réglementation de la cryptographie en tant que classe d’investissement en raison des achats brésiliens de bitcoins commençant à affecter les données d’importation.

« Ils ont déjà commencé à affecter les comptes nationaux, ce qui signifie qu’ils sont devenus un instrument important », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il souhaitait obtenir plus de clarté sur le plan du gouvernement pour les cryptos.

Campos Neto a également déclaré que les anticipations d’inflation pour l’année prochaine augmentent et s’éloignent « un peu » de leur objectif, que la banque tente de contrôler en augmentant les taux d’intérêt. En outre, la banque centrale brésilienne devrait revoir à la baisse ses prévisions de croissance du PIB du pays l’année prochaine, qui se situent actuellement à 2,1%.

« Vous pouvez choisir l’or ou le bitcoin »

Outre la cryptographie, l’or est également tombé à un creux d’une semaine vendredi, pesé par les gains du dollar américain et après que le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a déclaré que Bitcoin est de l’or numérique.

Waller a également déclaré que la Fed devrait augmenter le rythme de la réduction pour donner plus de latitude pour relever les taux d’intérêt de pratiquement zéro. Une augmentation des taux et un drainage des liquidités du système, cependant, ne sont pas bons pour le marché de la cryptographie car lors du dernier marché haussier, cela « a coupé le souffle à la crypto, c’était lorsque les taux d’intérêt ont augmenté et que la liquidité s’est épuisée. le système », a déclaré Jamie Cox, associé directeur chez Harris Financial Group.

Vendredi, lors d’une discussion avec le Center for Financial Stability, interrogé sur les risques que posent les actifs numériques, Waller a déclaré :

« Bitcoin pour moi est essentiellement de l’or électronique. » « Il n’a aucune valeur intrinsèque fondamentale, mais ce n’est pas grave. Nous savons depuis 1958 en économie que les objets inutiles peuvent avoir de la valeur.

La plupart des milliers de crypto-monnaies existantes ont une « valeur nulle », a déclaré Waller, ajoutant que Bitcoin est différent.

« Une fois qu’ils ont repris, ils deviennent comme de l’or électronique. Ils sont un autre actif que vous pouvez choisir de détenir. Vous pouvez choisir l’or ou le bitcoin, je m’en fiche. Nous ne restons pas assis là à nous inquiéter du fait que les prix de l’or déstabilisent le système financier en soi. »

Pendant ce temps, le responsable de la Fed voit DeFi présenter de nouvelles opportunités en termes de contrats intelligents, qui sont « incroyables » et peuvent être utilisés pour faire « des choses assez impressionnantes avec », a déclaré Waller.

« Il y a une compensation et un règlement instantanés… . Je pense donc qu’il a en fait beaucoup de potentiel pour le trading à l’avenir. »

Plus tôt cette semaine, Waller a également commenté les stablecoins, affirmant qu’il comprend que les régulateurs souhaitent forcer un nouveau produit dans une ancienne structure qui éliminerait l’arrangement clé de stablecoin consistant à servir de «concurrent viable aux organisations bancaires dans leur rôle de fournisseurs de paiement. «

