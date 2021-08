Les conducteurs de NASCAR inquiets des protocoles COVID-19 devraient se faire vacciner

Les éliminatoires de 10 courses de la NASCAR Cup Series devant commencer en septembre, l’un des 16 pilotes en lice pour le championnat pourrait être éliminé s’il devait manquer une course cet automne en raison des protocoles COVID-19. Et avec cela en jeu, le champion de la Cup Series 2018, Joey Logano, a déclaré qu’il avait récemment décidé de se faire vacciner.

« Il y a une chose que j’ai apprise lorsque nous avons gagné [the championship]: cela affecte la vie de tant de gens avec des bonus et d’autres trucs », a déclaré Logano, via l’Associated Press. “Donc, si je reçois COVID et que je manque la course, alors je retire de la nourriture aux familles des autres.”

Mais tous les conducteurs ne semblent pas partager l’approche de Logano. Lui, Denny Hamlin, Bubba Wallace, William Byron et Tyler Reddick sont les seuls pilotes de haut niveau à confirmer publiquement qu’ils ont été vaccinés, selon NBC Sports, et plusieurs autres pilotes ont exprimé leur sentiment de conflit face à l’incertitude de la situation, même lorsque le la meilleure solution possible est de les regarder en face.

Se faire vacciner.

Mis à part ceux qui ont des situations spécifiques les empêchant de recevoir le vaccin COVID-19, ceux qui peuvent le faire devraient le faire pour protéger leur propre santé et leur vie, leurs proches et leurs communautés – ainsi que leurs saisons et leurs espoirs de championnat. C’est la chose responsable et décente à faire, si vous en êtes capable, et l’une des nombreuses choses que les gens font pour participer à la société, y compris faire votre travail de jour.

NASCAR – comme dans d’autres sports professionnels – a des règles différentes pour les athlètes vaccinés et non vaccinés sur la base des directives des Centers for Disease Control and Prevention. Et alors que la variante Delta hautement contagieuse continue de se propager dans tout le pays avec des conséquences mortelles, l’instance dirigeante a durci ses règles.

Actuellement, les conducteurs non vaccinés qui ont des contacts étroits avec une personne testée positive pour COVID-19 doivent mettre en quarantaine pendant sept jours, produire un test négatif cinq jours après l’exposition et ne présenter aucun symptôme avant de retourner au garage NASCAR. S’ils ne présentent pas de symptômes et ne veulent pas passer de test COVID-19, ils peuvent également se mettre en quarantaine pendant 10 jours.

Si un conducteur vacciné est exposé à une personne testée positive pour COVID-19, ce conducteur ne peut pas avoir à se mettre en quarantaine mais doit produire un test négatif de trois à cinq jours après le contact étroit. Si un conducteur est vacciné et qu’il est toujours positif, cette personne doit être mise en quarantaine pendant 10 jours.

Les conducteurs vaccinés pourraient donc être exposés au COVID-19, mais cela ne les empêcherait pas nécessairement de courir. Si les conducteurs ne se font pas vacciner pour se protéger, protéger leurs proches, leurs équipes ou la société en général, ils pourraient le faire pour protéger leurs saisons et leurs espoirs de championnat – d’autant plus que NASCAR ne teste pas régulièrement ses athlètes.

Corey LaJoie est le dernier pilote NASCAR à faire face aux conséquences des protocoles COVID-19 du sport, qui l’ont amené à manquer la course de dimanche au Michigan International Speedway. Il est entré en contact étroit avec une personne testée positive pour COVID-19 et il a subi une quarantaine obligatoire de sept jours.

Et comme l’Associated Press l’a rapporté à propos de la course du Michigan, Kyle Busch a concouru sans son observateur habituel, tandis que Hamlin et Brad Keselowski étaient tous deux sans démonte-pneus à cause de tests positifs ou de protocoles NASCAR.

“Je ne sais pas ce que vous faites à ce sujet”, a déclaré le champion de la Coupe 2020 Chase Elliott, via NBC Sports. « Certaines choses que vous ne pouvez pas contrôler. Vous pouvez être intelligent sur ce que vous faites et où vous allez, mais cela ne garantit toujours pas que cela ne vous arrivera pas, donc c’est une situation délicate, c’est la meilleure façon pour moi de le dire sans faire de politique. J’ai l’impression que c’est juste délicat. Surtout pour notre situation à cette période de l’année. Vous ne pouvez pas vraiment vous permettre de manquer une course. Surtout une fois que les playoffs commencent.

Le monde étouffe toujours à cause de la pandémie de COVID-19, donc Elliott a raison de dire qu’il y a des choses qui seront toujours hors de contrôle de tout le monde. Rien n’est garanti lorsqu’un conducteur peut encore manquer une course quel que soit son statut vaccinal.

Mais si les conducteurs craignent d’être mis à l’écart et de ruiner leurs courses de championnat, se faire vacciner est la meilleure option pour travailler pour s’assurer que cela ne se produise pas, en plus de protéger leur propre vie et leur santé, ainsi que celles de leur entourage et de leurs communautés.

“Il n’y a pas de faits réels qui disent que la vaccination ou non vaccinée est vraiment différente de nos jours”, a déclaré Martin Truex Jr., via NBC Sports. «Je suis vraiment heureux qu’ils n’aient pas emprunté la voie obligatoire (des vaccinations) parce que je ne pense pas que ce soit juste du tout. Je ne pense pas qu’il soit juste de forcer quelqu’un à faire quelque chose qu’il ne veut pas faire. S’ils veulent tenter leur chance, ils en profitent. «Nous voyons d’autres ligues sportives faire cela. Vous ne pouvez pas jouer si vous ne vous faites pas vacciner. C’est donc évidemment un sujet controversé. Je suis content de la route empruntée par NASCAR.

La première phrase de Truex dans cette citation est décidément inexacte car il existe une abondance de preuves indiquant les avantages pour la santé potentiellement vitaux d’être vacciné contre COVID-19.

Selon le CDC, les vaccins sont « très efficaces » pour prévenir la contraction, la propagation et les symptômes du COVID-19, y compris la variante Delta. Il note que « le plus grand risque de transmission se situe chez les personnes non vaccinées qui sont beaucoup plus susceptibles de contracter, et donc de transmettre le virus ».

Comme l’a expliqué une étude du CDC publiée mardi, par rapport aux personnes vaccinées, les personnes non vaccinées sont environ 29 fois plus susceptibles d’être hospitalisées avec COVID-19 et sont environ cinq fois plus susceptibles d’être infectées. Et alors que la variante Delta augmente, en particulier parmi les non vaccinés, les hôpitaux et les ressources de santé à l’échelle nationale sont mis à rude épreuve par la crise.

De plus, l’American Medical Association explique que les infections à COVID-19 parmi les personnes vaccinées ne sont pas courantes et que la plupart sont bénignes en termes de symptômes, et elle recommande toujours de se faire vacciner.

Ainsi, plutôt que d’étiqueter à tort la vaccination COVID-19 comme un choix «personnel» et de revendiquer des violations de la loi HIPAA là où il n’y en a pas, les conducteurs devraient reconnaître que ce choix a le potentiel d’avoir un impact grave sur les autres, et ils devraient écouter les scientifiques et les médecins qui étudient les virus. et la médecine pour vivre.

NASCAR n’exige pas de vaccinations – bien qu’il le devrait – mais le président Steve Phelps a encouragé les pilotes et leurs équipes à le faire. Et s’ils ne le font pas, comme l’a dit Truex, ils prennent le risque et sont conscients des risques. Personne n’est obligé de se faire vacciner, mais cela peut venir avec les conditions de participation à certains éléments de la société, comme fréquenter une école publique.

Ainsi, même si les conducteurs ont la possibilité de renoncer à une ou deux injections, ils sont pleinement conscients des risques de leurs décisions et des conséquences graves auxquelles ils pourraient être confrontés, menaçant leurs saisons ainsi que la vie de ceux avec qui ils entrent en contact.

La solution facile ? Faites-vous simplement vacciner.

Des homards géants aux horloges grand-père, les 15 meilleurs trophées de nouveauté de NASCAR, classés (MISE À JOUR)

Chaque champion des séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series au fil des ans

voir 17 images