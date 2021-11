Les conducteurs de Tesla n’ont pas pu démarrer leur voiture après une panne d’électricité

22/11/2021 à 09:41 CET

Les conducteurs de Tesla disent que leurs voitures ont été bloquées après une panne affecter l’application du constructeur automobile. Des dizaines de propriétaires ont posté sur les réseaux sociaux qu’ils avaient vu un message d’erreur sur l’application mobile les empêchant de se connecter à leurs véhicules.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a personnellement répondu à une plainte d’un conducteur en Corée du Sud, déclarant sur Twitter : « Vérification ». Musk a déclaré plus tard que l’application serait de nouveau en ligne. Les conducteurs utilisent l’application Tesla comme clé pour déverrouiller et démarrer leur voiture. Les propriétaires ont posté une multitude de plaintes en ligne concernant l’impossibilité d’utiliser leurs véhicules.

Devrait revenir en ligne maintenant. Il semble que nous ayons accidentellement augmenté la verbosité du trafic réseau. Toutes nos excuses, nous prendrons des mesures pour que cela ne se reproduise plus. – Elon Musk (@elonmusk) 20 novembre 2021

« Je suis coincé à une heure de chez moi car j’utilise normalement mon téléphone pour allumer [mi] auto »un propriétaire a tweeté. Environ 500 utilisateurs ont signalé un bogue dans l’application vers 16h40 HE (21h40 GMT) vendredi, selon le site de suivi des pannes DownDetector. Cinq heures plus tard, il y avait un peu plus de 60 rapports d’un bogue. « Pardon, nous prendrons des mesures pour que cela ne se reproduise plus. »