Les conducteurs de train de Londres menacent de faire grève après la suppression du personnel de Night Tube – Unsafe for women | Royaume-Uni | Nouvelles

Après près d’un an et demi de suspension en raison de la pandémie de COVID-19, le service Night Tube devrait reprendre le 27 novembre. Cependant, le personnel a averti qu’il pourrait faire des grèves de vingt-quatre heures du 26 novembre au 18 décembre. sur les lignes Central, Jubilee, Northern, Piccadilly et Victoria.

Il y aura également des arrêts sur les lignes Central et Victoria entre ces dates.

Les chauffeurs soutiennent qu’un licenciement massif de travailleurs dédiés à l’horaire de nuit mettra en péril la sécurité des passagers, en particulier des femmes.

Mick Lynch, secrétaire général du syndicat des chemins de fer, des transports maritimes et des transports (RMT), a déclaré dans un communiqué : « Personne n’a travaillé plus dur pour assurer un environnement sûr pour les femmes dans le métro de Londres que le RMT.

«Alors que les patrons de Tube ont supprimé du personnel et laissé les stations sans personnel, avec tous les risques évidents, nous avons fait campagne sans relâche pour la première ligne, la présence physique de personnel visible sur les stations et les quais.

« Nous sommes maintenant récompensés par l’imposition d’arrangements de travail qui ruineraient l’équilibre travail-vie personnelle de nos membres.

« Tout cela était évitable si la direction de Tube n’avait pas supprimé le personnel dédié de Night Tube et des dispositions parfaitement réalisables afin de réduire les effectifs et les coûts.

« C’est cette action qui nous a amenés à faire l’annonce d’aujourd’hui.

« RMT soutient la réintroduction du Night Tube, mais nous savons très bien qu’avant sa suspension pendant la pandémie, il attirait les comportements violents, abusifs et antisociaux.

« Nous avons rencontré le RMT pendant plusieurs mois via Acas pour essayer de résoudre leurs problèmes et nous restons ouverts à la discussion. »

Les grèves pourraient être une opportunité pour Uber qui a récemment augmenté ses prix à Londres de 10 % dans le but d’attirer plus de conducteurs.

Un porte-parole d’Uber a déclaré: « Nous savons que les gens comptent sur Uber pour réserver un voyage en toute sécurité autour de Londres et cette petite augmentation des tarifs aidera à réduire les temps d’attente.

« Comme toujours, les passagers obtiendront une estimation juste avant de réserver leur voyage. »