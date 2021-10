Les conducteurs défendent Drive to Survive après les « fausses » critiques de Max Verstappen

Les rivaux de Max Verstappen ont défendu la série Drive to Survive après que le pilote Red Bull l’a qualifiée de « faux » et a déclaré qu’il ne voulait pas y participer.

Netflix tourne actuellement la saison quatre de Drive to Survive, telle a été la popularité de la série qui a attiré une toute nouvelle base de fans pour la Formule 1.

Mais une personne qui n’apprécie pas le spectacle est Verstappen de Red Bull.

« De mon côté en tant que conducteur, je n’aime pas en faire partie », a-t-il déclaré à l’Associated Press.

« Ils ont truqué quelques rivalités qui n’existent pas vraiment. J’ai donc décidé de ne pas en faire partie et je n’ai plus donné d’interviews après ça parce qu’alors il n’y a rien que vous puissiez montrer.

«Je ne suis pas vraiment une personne du genre spectacle dramatique. Je veux juste que des faits et des choses réelles se produisent.

Max Verstappen s’est retiré du « faux » Drive to Survive «Je ne suis pas vraiment une personne du genre spectacle dramatique. Je veux juste que des faits et des choses réelles se produisent. »https://t.co/7awTkrgEPl #F1 pic.twitter.com/hzW7aR9QQM – PlanetF1 (@Planet_F1) 22 octobre 2021

Cependant, il semble être seul dans ses pensées concernant la série.

Son coéquipier Red Bull Sergio Perez figurait dans la troisième saison mais l’une de ses apparitions, l’appel téléphonique de Christian Horner lui disant « bienvenue chez Red Bull » a été critiqué pour avoir été mis en scène.

Le pilote mexicain a déclaré : « Tout d’abord, je respecte vraiment Drive to Survive car ce qu’il a fait pour la Formule 1 est formidable. C’est vraiment quelque chose que j’apprécie.

«Honnêtement, au début, je ne pensais pas que c’était si gros ou si important pour notre sport et ensuite, oui, ils créent probablement un drame.

« La façon dont ils vendent le sport est un peu dramatique. C’est un spectacle mais en fin de compte, c’est bon pour le sport et c’est bon pour les fans donc j’en suis content. »

Lando Norris de McLaren a ajouté : « Ça me va. Je pense que c’est une chose cool.

« En venant en Amérique, il y a tellement de gens qui sont maintenant en Formule 1 juste à cause du visionnage de ‘Drive to Survive’. Je pense que je tombe dessus bien.

« Je pense qu’ils font du bon travail. Je ne peux pas vraiment parler au nom de Max.

Le champion du monde en titre Lewis Hamilton estime qu’il a joué un grand rôle en attirant de nouveaux fans pour la Formule 1.

« Ces dernières années, cela a été la plus forte augmentation et de plus en plus de gens en parlent, de plus en plus de gens s’engagent », a-t-il déclaré.

« La quantité d’e-mails et de messages que je reçois de personnes que je connais depuis des années aux États-Unis et qui n’ont jamais su ce que je faisais et qui sont maintenant accros et ont hâte de venir. Je pense que beaucoup d’entre eux viennent ce week-end.