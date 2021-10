Les conducteurs demandent à Masi pourquoi Alonso et Norris sont restés impunis pour des incidents « très clairs » · .

Les pilotes de Formule 1 ont l’intention de demander au directeur de course Michael Masi comment Fernando Alonso et Lando Norris ont évité les pénalités dans les récentes décisions prises par les commissaires sportifs.

Alonso est resté impuni à la suite d’une enquête visant à déterminer s’il avait répondu correctement aux doubles drapeaux jaunes agités au début des qualifications en Turquie. Norris a également évité une pénalité pour avoir franchi la ligne d’entrée de la voie des stands lors de la course précédente en Russie.

Pierre Gasly, qui a été pénalisé pour un accrochage avec Alonso lors de la course de dimanche, a été intrigué par les deux décisions.

« Ces deux dernières épreuves je ne comprends pas vraiment le règlement car pour moi c’est soit noir sur blanc, et ces deux situations pour moi étaient très claires », a déclaré le pilote AlphaTauri.

« Je pense qu’il faut discuter de ce que nous sommes autorisés à faire car il y a, bien sûr, un incident qui est une ligne blanche, non liée à la sécurité, et un autre incident avec un double drapeau jaune où la sécurité était liée. Je suis sûr que nous allons en discuter avec Michael. Mais je pense que nous tous dans l’équipe avons été surpris par cela.

Les commissaires sportifs ont décidé de ne pas pénaliser Alonso après avoir statué « qu’il n’avait pas établi de temps au tour significatif » après avoir dépassé les drapeaux jaunes au premier virage de son premier tour de la Q1. Le pilote Alpine a réalisé un temps de 1’29.589, puis a chronométré plus de six secondes de moins au tour suivant, puis amélioré à 1’26.147.

Sondage : Gasly aurait-il dû être pénalisé pour un accrochage au premier virage avec Alonso ?Sa réaction contrastait avec celle de Lance Stroll, qui courait devant lui et passait les mêmes drapeaux jaunes. Dans ce tour, Stroll a reculé en 1’44.856 – plus de 15 secondes plus lent qu’Alonso, qui l’a dépassé – puis s’est amélioré en 1’25.284 la fois suivante. Stroll a également remis en question la décision de ne pas pénaliser Alonso.

« Je pense que les règles doivent être cohérentes, en particulier dans un double jaune, ce qui était le cas », a-t-il déclaré. « Vous ne pouvez pas continuer à pousser. Vous ne pouvez pas définir un temps au tour.

« Il faudrait, sur un double jaune, abandonner le temps au tour. Ce que c’était, c’était un double jaune. Sur un seul jaune, vous pouvez soulever et si les conditions s’améliorent avec l’ascenseur, si vous pouvez le démontrer avec les données et que vous établissez un temps au tour rapide, très bien, s’il y a un ascenseur clair. Mais dans un double jaune, pour moi c’est clair, il faut abandonner le tour et ça n’a pas été le cas.

« Donc je pense juste qu’il y a différentes décisions qui sont prises, ce qui est drôle. »

Stroll n’a pas l’intention de changer sa réaction aux doubles drapeaux jaunes agités. « Je vais m’en tenir à faire ce que je fais toujours », a-t-il déclaré. « Juste par sécurité, si c’est un double jaune j’interromps le tour, si c’est un simple jaune, je soulève et puis je remets les gaz quand c’est à nouveau vert.

Alonso a commencé cinquième après avoir été autorisé pour l’incident de Q1 « J’espère juste que les commissaires garderont vraiment cette cohérence, car je pense qu’il est très important pour tout le monde que la règle soit claire. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait de soulever la question avec Masi lors du prochain briefing des pilotes, Stroll a déclaré: « Je suis sûr que cela arrivera. »

En reculant considérablement moins que Stroll, Alonso s’est potentiellement mis en position d’avantage si les conditions se détérioraient au cours des tours suivants, rendant les améliorations ultérieures impossibles. Le pilote Alpine a également estimé qu’il respectait les exigences du règlement.

« J’ai entendu l’ingénieur dire ‘double jaune’, expliqua-t-il. « J’ai vu le double jaune aussi au premier virage et sur le tableau de bord sur la direction et le tableau de bord devient également jaune. Donc c’était très clair pour moi et j’ai avorté le tour.

« Mais parce que c’est le premier tour des qualifications, vous avez quand même établi le temps. Et puis au tour suivant, j’étais trois secondes plus rapide sans interrompre le tour. Et c’était probablement la confusion.

Bien qu’Alonso ait été autorisé au motif qu’il n’avait pas fixé de temps significatif, Masi a indiqué que si les conditions avaient empiré, les commissaires sportifs auraient pu rendre un verdict différent.

« Après avoir parlé aux commissaires sportifs plus tard, ainsi qu’à l’équipe, il a en fait été expliqué assez clairement que si une pluie tombait juste après, et que c’était un temps au tour significatif, alors le résultat aurait été très , très différent », a déclaré le directeur de course. « Mais les faits sont que dans les circonstances, ce n’était pas un temps au tour significatif. »

Masi envisagera des révisions des règles du drapeau jaune. Les exigences concernant la façon dont les pilotes doivent réagir aux drapeaux jaunes à double agitation pourraient être modifiées pour les futures courses afin de prendre en compte des circonstances similaires, a déclaré Masi.

«Nous aurons une discussion à ce sujet et pourrions proposer un libellé ajusté pour l’avenir afin de supprimer toute incitation quelle qu’elle soit dans ce scénario. Mais c’est l’une de ces situations uniques où l’on pourrait affirmer que tous ceux qui ont établi un temps au tour ce premier tour, qui ont traversé des doubles jaunes, étaient un temps au tour significatif parce qu’à ce moment-là, c’était le seul tour qu’ils avaient établi, ce qui était le cas avec Fernando.

À Sotchi, les commissaires sportifs ont réprimandé Norris, mais pas de pénalité en temps, après avoir franchi la ligne blanche à l’entrée de la voie des stands vers la fin de la course. Norris, qui se débattait avec des pneus slicks sur une piste mouillée, s’est approché du virage à moins de la moitié de sa vitesse d’entrée aux stands habituelle mais n’a pas pu effectuer le virage. Les commissaires sportifs ont pris ce fait en atténuation en décidant de ne lui infliger une réprimande que pour une infraction pour laquelle d’autres pilotes ont reçu des sanctions plus sévères.

Masi a défendu la décision des stewards de ne pas pénaliser Norris. « Les stewards ont pris la décision à ce moment-là en fonction de ce qu’ils avaient », a-t-il déclaré. « Et c’est l’histoire. »

