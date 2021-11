Les conducteurs devront faire face à un billet de 75 $ à Seattle dans le cadre des efforts déployés par la caméra pour garder les intersections dégagées

Un cycliste manœuvre autour de voitures bloquant une intersection sur cette photo de caméra de circulation du quartier Belltown de Seattle. (Photo SDOT)

La ville de Seattle prévoit d’utiliser de nouvelles caméras pour surveiller la circulation dans le centre-ville et de verbaliser automatiquement les conducteurs qui bloquent illégalement les voies de bus, les passages pour piétons et les intersections.

Le programme pilote du ministère des Transports de Seattle vise à réduire les embouteillages, à améliorer la sécurité publique et à accroître la mobilité des personnes handicapées.

Huit emplacements de caméras – dans le centre-ville de Seattle, South Lake Union, Belltown, Pioneer Square et State Route 99 – ont été choisis « en fonction de leurs antécédents de violations problématiques et continues des personnes bloquant l’intersection ou circulant dans la voie de transit », a déclaré SDOT dans un article de blog cette semaine.

Les caméras enregistreront la plaque d’immatriculation arrière des contrevenants. Des panneaux seront installés dans les zones pour alerter les conducteurs du nouveau programme et les avertissements et les contraventions ne seront émis qu’en 2022. La première infraction entraînera l’envoi d’une lettre d’avertissement ; la deuxième infraction sera une contravention de 75 $.

Il est illégal pour les conducteurs d’entrer dans une intersection et de « bloquer la boîte » à moins qu’ils n’aient un chemin clair pour le traverser jusqu’au bout.

La zone d’intersection que Seattle veut garder dégagée pour maintenir la circulation et les gens en mouvement. (Graphique SDOT)

Voici les emplacements où les caméras seront installées :

Aurora Avenue North à Galer Street (Transit lane) 3rd Avenue à James Street (Transit lane) 1st Avenue à Columbia Street (Transit lane) 3rd Avenue et Stewart Street (Transit lane) 4th Avenue à Battery Street (Ne bloquez pas la boîte) 4e avenue à Jackson Street (ne bloquez pas la boîte) Westlake Avenue North à Valley Street/Roy Street (ne bloquez pas la boîte) 5e avenue à Olive Way (voies de transport en commun et ne bloquez pas la boîte)

Les caméras fonctionneront comme les autres caméras de contrôle de la circulation dans la ville et ne sont pas destinées à aider la police avec d’autres types d’application de la loi. Les conducteurs de véhicules ne seront pas photographiés, a déclaré SDOT.