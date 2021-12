Sebastian Vettel dit que les émotions entravent parfois ses efforts pour donner les bons exemples de langage aux enfants avec les messages radio de son équipe.

En tant que père de trois enfants avec sa femme Hanna, le conducteur d’Aston Martin de 34 ans est pleinement conscient des responsabilités qu’il a étant donné que les messages radio les plus colorés ont tendance à être diffusés aux téléspectateurs – avec toutefois les bips obligatoires si la marque est dépassé.

Le quadruple ancien tenant du titre mondial, qui est devenu un champion de plus en plus en vue des causes sociales et environnementales, dit qu’il n’y a rien de mal à essayer d’être un « saint » – mais l’environnement à haute pression du cockpit le rend difficile d’atteindre cet objectif.

« Quand j’ai commencé, personne ne se souciait de ce que je criais dans le casque parce que presque personne ne pouvait l’entendre », a déclaré l’Allemand lors d’une interview avec F1-Insider.

« C’est différent aujourd’hui. J’ai souvent eu vent de face pour mes émotions. C’est comparable aux premières réactions des footballeurs sur le terrain.

«Je pense que vous devriez vivre vos sentiments et les soutenir. Mais vous n’êtes pas obligé de crier « sh*t » 10 fois. Vous n’avez pas besoin d’être un saint. Mais vous devriez au moins montrer que vous voulez en être un.

« Je veux aussi montrer un certain langage à mes enfants. Mais les émotions restent importantes, notamment dans le sport. Parfois vous êtes heureux, parfois en colère, parfois triste.

« Il n’y a aucune honte à montrer exactement cela. Mais ce qui est décisif, c’est la façon dont vous le montrez.

Seb a appris à la radio de l’équipe qu’il était 11e aux qualifications à Sotchi : « Pas question! Pas de moyen putain. Aaaaargh! J’ai perdu tellement de temps avec Tsunoda. Putain. »#RussianGP #Vettel pic.twitter.com/QGSUYb14xk – Sebastian Vettel #5 (@sebvettelnews) 25 septembre 2021

En ce qui concerne la parentalité, Vettel a fait écho aux paroles de son ami et ancien coéquipier Kimi Raikkonen en disant qu’il ne pouvait pas se voir devenir une figure de type Jos Verstappen et faire tout ce qu’il pouvait pour transformer n’importe lequel de ses enfants en une superstar de la Formule 1. .

« Je veux que mes enfants soient heureux, quoi qu’ils fassent. Je n’ai aucune attente », a déclaré Vettel.

« J’ai vu tellement de gens qui ont beaucoup d’argent et qui ne sont toujours pas heureux, et vice versa. Plus le solde bancaire est important, plus le bonheur est grand… cette formule n’est pas vraie.

«Je connais beaucoup de gens qui courent après de grosses sommes d’argent, mais lorsque le drapeau à damier tombe, il n’y a pas de chance. La chance, c’est quand on s’amuse. Et c’est ce que je veux pour mes enfants.

«Je sais que cela semble romantique, surtout si vous avez vous-même de l’argent. Mais c’est ce en quoi je crois.

« Si c’est vraiment le cas qu’ils veulent conduire, je les soutiendrais dans ce sens. Mais je ne serais pas triste si ce n’était pas le cas non plus.