Les conducteurs partagent leurs souvenirs de la «légende» Sir Frank Williams

Plusieurs pilotes sur la grille ont rendu hommage à Sir Frank Williams après son triste décès le week-end dernier, les pilotes Williams passés et présents partageant leurs souvenirs de lui.

Lewis Hamilton a également parlé de l’influence du fondateur de l’équipe sur la grille, ayant eu l’opportunité de rejoindre les rangs des jeunes de son équipe avant d’opter pour McLaren, et il a décrit Sir Frank comme l’une de ses personnes préférées en Formule 1.

Il a été confirmé entre Williams et la Formule 1 que des « hommages communs » lui seront rendus ce week-end, avec une pléthore d’histoires et de souvenirs du légendaire patron de l’équipe ayant été partagés dans les heures qui ont suivi sa mort.

Avec cinq pilotes ayant parlé à Formula1.com d’une « icône » du sport, voici ce qu’ils avaient à dire sur feu Sir Frank, décédé dimanche à l’âge de 79 ans :

Valtteri Bottas : « Frank, je m’en souviendrai définitivement en tant qu’ami, en tant que personnage qui a motivé beaucoup de gens. Quand j’étais là-bas, toute l’usine courait pour Frank parce que c’était sa passion et son ambition d’avoir une équipe performante en haut de la grille.

« C’est le gars qui m’a donné l’opportunité d’entrer dans la Formule 1, donc sans Frank, et lui qui m’a donné cette opportunité de me montrer, je ne serais pas assis à ce siège en ce moment. Alors oui, il va me manquer, mais je ne serai pas le seul. C’était juste un gars sympa, une légende que tout le monde aimait.

George Russell : « Je me souviendrai de Frank avec de bons souvenirs. Je me souviens être allé le rencontrer pour la première fois en me sentant plutôt nerveux en 2018, mais en quelques secondes, pour être honnête, vous reconnaissez à quel point il est chaleureux et le genre de personnalité qu’il a.

« C’était un être humain formidable et tellement aimé de tout le monde dans l’équipe et de la communauté au sens large de la Formule 1 – il sera donc toujours une légende au sein de la Formule 1. »

Nicolas Latifi : « Chaque fois que j’étais à l’usine, je le rencontrais là-bas alors qu’il vivait pratiquement à l’usine, vous pouviez toujours sentir sa présence et l’un des bons souvenirs, ou l’une des choses que je voyais toujours… il avait toujours avait son petit bol d’air quotidien à l’extérieur de l’usine et il parlait, échangeait des mots avec les employés.

«Et même si son implication n’était pas très importante ces dernières années, vous pouviez toujours sentir la présence qu’il était et le symbole qu’il était pour tous les membres de l’équipe.

« Je pense que nous allons courir surtout en sa mémoire et pour tout ce qu’il a apporté à cette équipe et à ce sport. »

« Les freins s’accrochent, d’accord ? » « Nan! » Reposez en paix, monsieur Frank. #F1 [🎥 @F1]pic.twitter.com/rXbJbsTCax – PlanetF1 (@Planet_F1) 28 novembre 2021

Lewis Hamilton: « Honnêtement, Frank était l’une de mes personnes préférées dans cette industrie. Vraiment l’une des personnes les plus gentilles et les plus réelles que j’ai rencontrées.

« Quel que soit mon parcours, je n’ai pas eu l’impression qu’il me jugeait un jour. Il a toujours été honnête avec moi et très sincère, et juste un être humain adorable.

« Je pense qu’il a eu un impact énorme sur ce sport. J’ai toujours été fan de Williams et je le suis toujours aujourd’hui, grâce à ce qu’il a créé.

« Il va nous manquer, mais son héritage vivra dans ce sport, et je suis reconnaissant d’avoir vécu à une époque où il a pu voir ce qu’il a accompli au début, mais aussi d’être dans la voiture avec lui et l’emmener autour de la piste [at Silverstone] et obtenir cette réaction de sa part. Ce sont de bons souvenirs que je garderai toujours.

Balade de Lance : « Il m’a donné l’opportunité de piloter pour son équipe et c’était le début de mon parcours en Formule 1. Sans cette opportunité, je ne sais pas où ma carrière aurait mené.

« Ce fut un jour très triste pour le sport automobile, pour la Formule 1. Frank était une légende du sport. J’ai également eu la chance de passer du temps avec lui en dehors de la piste.

« Un gars formidable, un grand sens de l’humour et un compétiteur incroyable, il a toujours été très compétitif et a porté sa passion pour la Formule 1 jusqu’à son dernier souffle.

« Je pense qu’il va juste nous manquer et j’ai également eu la chance de passer du temps chez Williams à travailler avec lui et sa famille Williams, donc mes pensées vont à sa famille.

« C’est définitivement une grosse perte pour la Formule 1 ; il va beaucoup nous manquer.