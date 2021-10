Les conducteurs qui sont partis le matin cette année

Programme d’aujourd’hui : Pilotes partis le matin cette année | Instagram

Le programme de Hoy a subi de nombreux changements tout au long de cette année et en fait il y a eu plusieurs pilotes qui ont quitté l’émission, ils sont même parmi les plus aimés, mais en réalité rien n’est éternel et nous le savons parfaitement.

Au cours de cette année 2021, le Matin de Télévision Il a dû dire au revoir à des membres importants de sa distribution.

Il convient de noter qu’avec les changements survenus jusqu’à présent, la transmission a été en charge de stars telles que Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl « Negro » Araiza, Paul Stanley, Arath de la Torre, Tania Rincón et Andrea Escalona.

Comme vous vous en souviendrez, le lundi 18 octobre dernier, à la surprise de tous les téléspectateurs, l’animateur et comédien Lambda García a annoncé son départ du programme Hoy, malgré le fait qu’au fil des années il s’était imposé comme l’une des grandes figures de le matin.

L’acteur et chauffeur a souligné que ses divers engagements l’empêchaient de poursuivre ses activités le matin, il espérait donc qu’à l’avenir il aurait la possibilité de rejoindre ses autres collègues.

Ce n’est pas un au revoir, je suis sûr que les choses s’arrangent toujours, et les temps de Dieu sont parfaits et puis, me voilà », a déclaré le célèbre chauffeur lors de son discours.

Il convient de mentionner que Lambda García était absent de Hoy ces derniers jours car il enregistre la deuxième partie de la célèbre série « La Reina soy yo », dont il est l’un des protagonistes.

Liste des autres pilotes issus du fameux Hoy Program sur Televisa :

1

Marisol González

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques mois, Marisol González, l’une des animatrices les plus appréciées de l’émission, a annoncé qu’elle quitterait le programme Hoy en raison de problèmes personnels, car elle essayait de passer plus de temps avec son mari et ses deux filles. .

Cependant, plus tard, la raison alléguée et vraie est apparue est qu’il ne pouvait pas supporter les mauvais traitements dont il avait été victime par ses compagnons tels que Galilea Montijo, avec qui il n’aurait pas eu les meilleures relations.

2

Arturo « Turry » Macías

En mars dernier, Arturo « Turry » Macías, la voix officielle de la matinée, avait été suspendu de ses activités sur l’émission Hoy après avoir été pointé du doigt pour avoir agressé la jeune actrice, Laura Pons.

Compte tenu de cela, le matin de Televisa a partagé une déclaration dans laquelle il a déclaré que l’annonceur serait suspendu jusqu’à nouvel ordre.