Les confessions de Jackson Martínez qui l’ont rapproché de Dieu

14/10/2021 à 11h29 CEST

Marc Escola

La carrière de l’athlète professionnel a toujours des trous. Le luxe, les vices et les amitiés dangereuses peuvent grandement influencer la trajectoire de certains footballeurs qui, en raison de ces distractions, ne parviennent pas à atteindre le niveau attendu. Ce fut le cas avec Jackson Martinez. Cet attaquant qui venait de Port au Athlète de Madrid avec les attentes d’un grand buteur, avoue-t-il dans une interview au Canal 1 de La Colombie, remerciant Dieu pour l’avoir approché dans ses jours les plus sombres.

Le Colombien, retraité en 2020Il remercie la musique et la religion, en particulier Dieu, de lui avoir ouvert les portes et de l’avoir tiré du trou. « Vous n’allez pas voir Dieu comme votre tout tant qu’il n’est pas la seule chose que vous avez, c’est pourquoi j’ai pris la décision de me concentrer sur lui », était-il sincère. Martinez. « J’ai eu une vie de luxure et de joie de péchés, j’aimais pécher parce que je ne le voyais pas ainsi, je le voyais comme normal, comme tout le monde le fait » jusqu’à ce qu’il réalise qu’il ne pouvait pas continuer ainsi.

Alcool, cigarettes et autres choses

Le devant est venu à l’Atlético de Madrid en 2015 en échange de 35 millions d’euros après s’être distingué dans le championnat portugais, mais la mauvaise vie s’est emparée de ses bottes: « Dans mon cas, j’ai commencé à sentir que certains amis avec qui je faisais la fête pour prendre un verre … Ils m’ont entouré d’alcool, de cigarettes et bien d’autres choses aussi« , a-t-il confié à Channel 1. Après son passage discret dans la capitale espagnole, Jackson Martinez est allé à la Chine et disparu de la scène européenne.