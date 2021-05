Les congés payés augmenteraient dans le cadre du nouveau plan de famille américain de Biden

Le président Joe Biden a récemment dévoilé son plan américain pour les familles, une proposition de 1,8 billion de dollars qui, entre autres, fournirait 12 semaines de congé payé aux travailleurs s’occupant de nouveaux enfants ou d’un membre de la famille malade. Peut-être tout aussi important, la proposition pourrait également changer fondamentalement la façon dont le gouvernement américain définit la «famille».

La loi actuelle du pays est la Family Medical Leave Act (FMLA), de 1993, qui oblige les grands employeurs à autoriser les travailleurs à prendre un congé pour des raisons familiales ou médicales qualifiées, mais n’exige pas que les employés soient payés pendant le temps libre. Et tout le monde ne peut pas en profiter. En ce qui concerne les congés sans solde, la définition actuelle du gouvernement fédéral de qui compte comme famille est assez étroitement liée à l’idée d’un congé nucléaire: les conjoints mariés et les enfants de moins de 18 ans. Cela laisse de côté un pourcentage massif de la population; à peine 18,4% des Américains vivent dans des foyers traditionnels dotés d’une famille nucléaire.

Neuf États et le district de Columbia, représentant un tiers combiné de la population du pays, ont des programmes gouvernementaux qui financent ou commenceront bientôt à financer les congés payés, et chacun utilise une définition de la famille qui va au-delà de la FMLA. Mais les congés sont régis par un patchwork de politiques de l’État et des entreprises individuelles, laissant la plupart des familles de côté.

De nombreux Américains comptent sur la famille élargie ou choisie pour les soins. Par exemple, moins de la moitié des Américains LGBTQ interrogés en 2020 ont déclaré qu’ils étaient plus susceptibles de compter sur le soutien de leur famille biologique lorsqu’ils sont malades, selon une enquête menée par le progressiste Center for American Progress.

Le plan américain pour les familles n’inclut actuellement pas explicitement la famille choisie et élargie dans ses protections en matière de congés payés, mais il dit que l’accès sera élargi. Comme Sherry Leiwant et Jared Make, les dirigeants de A Better Balance, un groupe de défense des congés familiaux payés et des programmes de garde d’enfants à coût réduit, l’ont déclaré à Vox, il appartiendra à des groupes comme le leur de pousser les législateurs à assurer l’inclusion dans la version du Congrès de le plan. Tout projet de loi qui prolonge la possibilité de prendre un congé pour s’occuper d’êtres chers pourrait avoir des implications énormes; le recadrage de la façon dont le gouvernement fédéral conçoit la famille pourrait contribuer à uniformiser les règles du jeu économique. Le Rep. Richard Neal (D-MA) Building an Economy for Families Act, un plan de congé payé beaucoup plus détaillé introduit à la fin du mois d’avril, en est un autre exemple.

Leiwant et Make ont brièvement parlé avec Vox des plans de Biden et de Neal et de l’effet qu’une nouvelle définition de la famille aurait. L’interview suivante a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.

Gregory Svirnovskiy

Pouvez-vous m’expliquer, en termes simples, comment le gouvernement fédéral définit la famille? Cela se manifeste-t-il dans le FMLA?

Sherry Leiwant

Le gouvernement fédéral, en ce qui concerne la façon dont il a défini les congés de maladie pour ses propres employés depuis les années 70, quand il a commencé à considérer la famille comme autre chose que la famille nucléaire, a été très généreux. C’est le gouvernement fédéral qui a inventé le terme «sang ou affinité» en tant que relation. Et nous avons utilisé cela, comme Jared peut en témoigner, dans tous les États où nous avons rédigé des lois modèles sur les congés de maladie ou des lois sur les congés familiaux payés. Ils commencent tout juste à inclure ces termes. Le gouvernement fédéral était donc vraiment un chef de file ici.

Le FMLA, en revanche, est extrêmement étroit. Cela ne concerne que les conjoints et les parents, et uniquement les enfants de moins de 18 ans, ce qui a toujours été une épine dans mon flanc, car mes enfants sont plus âgés. Donc, vous savez, c’est une définition très étroite.

Faire Jared

Depuis que A Better Balance existe, les travailleurs nous ont dit que la définition de la famille en vertu de la Loi fédérale sur le congé familial et médical est incroyablement étroite. Et cela n’inclut pas seulement les relations familiales immédiates – comme les enfants adultes, les partenaires domestiques, les frères et sœurs, les grands-parents, les petits-enfants – mais aussi, vous savez, la famille choisie plus large que Sherry a mentionnée, que le gouvernement fédéral reconnaît pour ses propres travailleurs. .

Il y a donc un décalage, mais c’est un domaine dans lequel nous avons vu les États montrer la voie, et il est passionnant de voir maintenant des propositions et un soutien fédéral pour les congés familiaux et médicaux payés qui auront une définition de la famille inclusive.

Gregory Svirnovskiy

Comment ces définitions étroites de la FMLA ont-elles affecté les familles non traditionnelles, en particulier les membres de la communauté LGBTQ?

Faire Jared

Je pense que la triste réalité est que la plupart de ces familles ont été laissées de côté par le passé, et cela continue encore aujourd’hui. Vous savez, une lacune majeure est que les partenaires nationaux, par exemple, ne sont pas couverts. Et cela certainement avant l’égalité du mariage était une exclusion complète des couples de même sexe. Maintenant que nous avons l’égalité du mariage, bien sûr, les couples mariés de même sexe sont couverts, tous les conjoints le sont. Mais la définition continue de laisser de côté les partenaires nationaux.

Sherry Leiwant

Aussi la communauté immigrée. Dans de nombreux cas, vous avez des gens qui sont ici et qui ont laissé leur famille la plus proche derrière eux, mais ils vivent avec d’autres membres de la famille qui prennent soin d’eux et dont ils prennent soin. Vous avez beaucoup de gens qui vivent dans des familles élargies. Et cela peut aussi avoir un impact racial et ethnique disparate. C’est donc très important à tous les niveaux.

Gregory Svirnovskiy

Nous avons maintenant deux nouvelles propositions de congé familial dans le plan américain pour les familles du président Biden et dans la loi sur la construction d’une économie pour les familles du représentant Richard Neal. Ces plans vont-ils au-delà des définitions actuelles de la famille nucléaire?

Sherry Leiwant

L’équipe Biden est totalement engagée dans une large définition de la famille, y compris le sang ou l’affinité. Et cela est également vrai du représentant Neal, qui est à la tête du Comité des voies et moyens, qui étudie maintenant le libellé d’un éventuel programme de congé familial pour maladie payé pour la nation. Il a publié un projet de discussion qui contient également une définition large et inclusive de la famille. En fait, il suit en quelque sorte la FMLA sur tout sur des fins et des semaines et ainsi de suite. Mais il y a une exception spécifique pour la définition de la famille afin qu’elle soit plus large. Et c’est essentiellement ce que nous utilisons et ce dont nous parlons ici.

Gregory Svirnovskiy

Je suis heureux que vous ayez soulevé cela, car l’une des choses qui me dérangent vraiment est que j’ai parcouru Internet et que je n’ai pas été en mesure de trouver un langage défini sur exactement qui peut se qualifier pour prendre un congé dans le cadre du plan Biden, autre que ces larges allusions au fait qu’il est plus inclusif.

Sherry Leiwant

Eh bien, je veux dire, je pense que ce que nous attendions toujours du président était un programme très large qui serait ensuite défini plus spécifiquement au Congrès.

C’est ce qu’il envoie, il n’envoie pas de législation détaillée. Je pense que travailler avec le comité ou les divers comités est vraiment important pour voir ce qui se passe réellement. Et je suis sûr que la Maison Blanche sera impliquée d’une manière ou d’une autre dans ce à quoi elle ressemble.

Gregory Svirnovskiy

Pouvez-vous m’en dire plus sur la proposition du représentant Neal? Cela diffère-t-il du tout de l’. de Biden?

Sherry Leiwant

Cela élargit la définition de la famille. Donc FMLA, c’est juste pour les parents avec de jeunes enfants de moins de 18 ans. La proposition Neal étendrait cela à une variété de parents nommés, ainsi qu’à ceux qui ont l’équivalent d’une relation familiale par le sang ou par affinité.

Tous les écrous et boulons sont là-dedans. Je ne suis pas sûr que, vous savez, les parties prenantes, telles que les défenseurs, le milieu des affaires ou la communauté des personnes handicapées, seront d’accord avec ce qu’elles ont fait. Et il y aura du refoulement, et il y aura une conversation, et je suis sûr que les choses vont changer. Mais il y a énormément de détails dans ce document.

Gregory Svirnovskiy

Y a-t-il quelque chose qui manque dans les plans que Biden ou Neal présentent au Congrès en ce moment? Les familles qui prennent un congé payé se verront-elles garantir leur emploi au retour d’un congé, par exemple?

Sherry Leiwant

La FMLA reste le seul statut de protection de l’emploi ou recours légal. Si vous vous occupez d’un membre de votre famille élargie, vous pourriez en bénéficier si le projet de discussion de Neal devait être adopté, ou celui de Biden, mais la FMLA reste le seul statut de protection de l’emploi. Il faudrait élargir la définition de la famille là-bas.

L’. se tait [on job protection], ne résout pas vraiment ce problème. La proposition de Neal, également silencieuse. Il n’y a rien là-dedans. Cela ne signifie pas que la proposition Biden n’inclurait pas quelque chose. Mais je ne crois pas qu’ils aient dit quoi que ce soit dans un sens ou dans l’autre.

Gregory Svirnovskiy

En fin de compte, cependant, en regardant la proposition de Biden et le plan du représentant Neal pour un congé payé, pouvez-vous parler de l’importance symbolique de cela pour la famille américaine?

Sherry Leiwant

Oui, c’est extrêmement important. Je veux dire, je pense qu’il est temps. Le temps est vraiment passé pour nous de reconnaître que les familles américaines ne sont pas seulement une mère, un père, un enfant et des parents. Les gens comptent sur leurs proches pour leurs soins. Et bon nombre de nos communautés particulières comme la communauté LGBT, la communauté des personnes handicapées, de nombreuses familles d’immigrants, sont des familles élargies qui prennent soin les unes des autres, et nous devons commencer à le reconnaître. C’est un énorme pas dans cette direction.