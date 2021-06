Les congés payés sont incroyablement populaires, même auprès des républicains

Le congé payé fédéral est extrêmement populaire – si populaire, selon un nouveau sondage, que les gens sont prêts à payer pour le conserver.

Ce sondage, commandé par Paid Leave for All Action, un groupe de défense des droits qui promeut les politiques de congés payés, a interrogé 1 070 électeurs probables de sept États du champ de bataille (Arizona, Floride, Géorgie, Nevada, Caroline du Nord, Pennsylvanie et Wisconsin). Il a constaté que 84 pour cent des électeurs probables, dont 74 pour cent des républicains, soutiennent les programmes de congés payés ; 69% des personnes interrogées, dont 55% des républicains interrogés, soutiendraient une norme de congé fédérale même s’ils devaient payer plus d’impôts pour la maintenir.

L’enquête, qui a été menée du 14 au 20 mai, a donné des résultats sensiblement similaires à d’autres sondages récents sur la question.

Par exemple, un sondage YouGov de début avril a révélé que 82% des Américains pensent que les employés devraient pouvoir prendre un congé de maternité payé, et que 68% pensent qu’un congé de maternité et de paternité payé devrait être offert.

Les États-Unis sont le seul pays riche au monde sans norme fédérale de congé payé, et l’accès à la prestation est rare. Actuellement, environ 21 pour cent des travailleurs américains ont accès à un congé familial payé, et moins de la moitié (environ 40 pour cent) ont un congé médical d’urgence.

L’enquête intervient à la confluence de deux moments critiques pour les défenseurs des congés payés et pour les familles de travailleurs: alors que la pandémie de coronavirus a mis en lumière le manque de congés familiaux et médicaux payés, et que le plan américain des familles du président Joe Biden propose jusqu’à 12 semaines de congés payés pour les travailleurs qualifiés.

« La pandémie a complètement changé la donne », a déclaré Dawn Huckelbridge, directrice du groupe de défense des congés payés pour tous. « Ce qui avait été un trou dans notre infrastructure, ce qui avait été une crise en gestation pendant des années et des générations, tout à coup, c’est maintenant à cette échelle vraiment agrandie. Les gens réalisent à quel point cela est essentiel pour notre résilience, pour notre croissance économique, pour résister aux crises, qu’il s’agisse de pandémies mondiales ou de diagnostics de cancer. »

Les premières études ont suggéré des coûts tragiques pour les politiques actuelles de congés payés. Un rapport d’avril de Human Impact Partners a révélé que la présence d’une «politique de congés de maladie payés adéquats» chez Walmart aurait pu empêcher au moins 7 618 cas de Covid-19 et 133 décès de Covid-19 pendant la pandémie. Garantir des congés payés au niveau fédéral permettrait idéalement d’obtenir de meilleurs résultats à l’avenir, tout en permettant aux familles de s’occuper des long-courriers Covid-19 et d’autres proches malades sans craindre de perdre leur emploi à court terme.

Les congés payés pourraient être un facteur dans les courses au Congrès de 2022

Les sept États du champ de bataille répertoriés dans l’enquête pourraient selon toute vraisemblance décider quel parti contrôle le Sénat, et peut-être la Chambre des représentants, lors des élections de mi-mandat de 2022.

Comme l’a expliqué Li Zhou de Vox, « historiquement, la mise en œuvre de programmes de congés payés s’est heurtée à l’opposition des républicains en raison de préoccupations concernant les impôts supplémentaires nécessaires pour les payer et le fardeau potentiel qu’ils pourraient représenter pour les entreprises ». L’opposition républicaine aux congés payés demeure parmi les élus, mais les résultats de l’enquête suggèrent que les électeurs probables se sentent différemment.

Et cela pourrait offrir une opportunité aux démocrates, en particulier lorsqu’il s’agit de faire bouger les électeurs indépendants.

Pour remporter la majorité des sept sièges du champ de bataille à gagner en 2022, les démocrates et les républicains devront faire appel aux 20% d’électeurs indécis à travers les États. Le sondage a révélé que les électeurs probables indécis dans les États interrogés penchent légèrement vers le Parti républicain mais deviennent disposés à soutenir un candidat démocrate générique qui soutient les congés payés de 46 points de pourcentage.

Le sondage a révélé que les électeurs aimeraient actuellement réélire les sénateurs démocrates Catherine Cortez Masto (NV), Raphael Warnock (GA) et Kyrsten Sinema (AZ) d’environ 5 points chacun. Mais leur avance augmente de 17 points en moyenne lorsqu’on associe leur travail aux efforts de congés payés.

Le soutien des électeurs aux sénateurs républicains Marco Rubio (FL), Richard Burr (NC), Pat Toomey (PA) et Ron Johnson (WI), en revanche, baisse de 5 points en moyenne lorsque l’opposition de chaque sénateur aux congés payés fédéraux est mis en évidence.

De toute évidence, les congés payés ne seront pas le seul problème dans l’esprit des électeurs en 2022 ; les considérations économiques, les questions culturelles, la sécurité publique et diverses autres préoccupations seront également prises en compte dans leurs votes. Mais comme le souligne Huckelbridge, les congés payés sont clairement un problème saillant – et c’est un des électeurs qui sont prêts à réagir à la sortie de la pandémie.

« Quel que soit le parti que vous soyez », a déclaré Huckelbridge, « si vous voulez garder votre siège, si vous voulez augmenter votre popularité, les congés payés sont une évidence. »