Les conglomérats industriels ne durent pas, mais AAPL le fera – WSJ

L’éclatement d’un groupe de conglomérats industriels à l’ancienne amène certains à s’interroger sur les perspectives à très long terme des « nouveaux conglomérats » – des géants de la technologie comme Apple, Amazon, Facebook et Google.

Mais un article du WSJ fait valoir qu’elles ont deux avantages par rapport à des entreprises comme General Electric, qui pourraient les voir durer encore plus longtemps…

Les conglomérats traditionnels – de grandes entreprises dont les activités commerciales couvrent une gamme de types d’entreprises – reposaient sur deux idées. Premièrement, une bonne gestion est une bonne gestion, donc s’ils peuvent réussir dans un secteur, ils peuvent réussir dans d’autres. Deuxièmement, la puissance financière pour créer de très grandes entreprises leur permet de bénéficier d’économies d’échelle tant au niveau de l’achat des matières premières que du fonctionnement des processus de production.

Mais le WSJ dit qu’il semble que les conglomérats industriels aient fait leur temps, ce qui soulève des questions quant à savoir si les géants de la technologie vont imploser de la même manière dans le temps.

Le démantèlement de General Electric, Toshiba, Johnson & Johnson, Siemens, DowDuPont, United Technologies et d’autres empires commerciaux tentaculaires au cours des dernières années a été annoncé comme la fin du conglomérat et la disparition de l’idée que des équipes de direction brillantes peuvent réussir à fonctionner dans des conditions très différents secteurs d’activité. Mais tout comme ces géants de l’industrie traditionnelle sont en train d’être démembrés, les géants de la technologie d’aujourd’hui sont devenus des conglomérats des derniers jours, ce que certains appellent même des « néo-conglomérats ». Ils se targuent de valorisations supérieures à celles de toutes les autres entreprises de l’histoire et ont diversifié leurs activités par le biais d’acquisitions et de nouveaux démarrages, tout comme les conglomérats d’antan. […] Des smartphones, des ordinateurs portables, des appareils portables, des publicités et des véhicules autonomes sont maintenant en préparation ou sur le marché à la fois par Alphabet, parent de Google, et Apple.

Cependant, alors que certains suggèrent que le même sort leur est réservé, d’autres soutiennent que les géants de la technologie ont deux avantages – Apple en particulier.

Premièrement, alors que l’entreprise peut désormais opérer dans des secteurs aussi divers que les smartphones et la vidéo en streaming, l’écosystème est ce qui colle tout ensemble.

« Pour Apple, tous ses produits sont connectés à cette seule plate-forme », explique Kim Wang, professeur adjoint de stratégie et de commerce international à la Sawyer Business School de l’Université de Suffolk.

Deuxièmement, alors que les conglomérats industriels s’appuyaient sur des économies de production, les géants de la technologie bénéficient de ce qu’un expert en investissement appelle des « économies d’échelle du côté de la demande ». En d’autres termes, plus vous avez de clients et plus vous vendez de services interconnectés, plus chaque client vaut pour vous.

Une caractéristique des sociétés de plate-forme, explique Kai Wu, fondateur et directeur des investissements de la société d’investissement Sparkline Capital, est qu’elles tirent parti des « effets de réseau » tels que chaque utilisateur supplémentaire qu’elles ajoutent apporte potentiellement une plus grande valeur que le précédent. […] Dans cette optique, le passage d’Apple à l’automobile est également logique. Les voitures, et en particulier les voitures autonomes, ont le potentiel de devenir le prochain endroit populaire pour les entreprises pour fournir des services et des applications sur un écran, après les téléphones, les ordinateurs personnels, la télévision et les appareils portables, là où Apple se débrouille déjà assez bien.

Wu dit que cela indique que les géants de la technologie grandissent considérablement.

Toutes les preuves de l’étude des économies de plate-forme suggèrent qu’elles ne feront que croître. En d’autres termes, Amazon, Microsoft, Apple et Alphabet pourraient bien être là où GE était au milieu du 20e siècle, une époque où il dominait ses industries mais qui, en termes de revenus et de valeur marchande, ne faisait que commencer.

Wu reconnaît cependant que si les modèles économiques purs laissent présager un avenir prometteur, les actions antitrust sont la pierre d’achoppement potentielle.

Le seul véritable obstacle à leur croissance, dit-il, serait l’action antitrust des gouvernements, une menace qui prend de l’ampleur en Chine, en Europe et aux États-Unis.

