Les connaissances créées par spacetech assureront une productivité et une rentabilité accrues dans l’agriculture: Mark Kahn, associé directeur, Omnivore

Mark Kahn, associé directeur chez Omnivore

En utilisant l’intelligence artificielle (IA) et l’imagerie satellitaire avancée pour produire des ensembles de données uniques qui aident à résoudre des problèmes tels que la prévision des récoltes, les catastrophes naturelles et le suivi de la présence et de la propagation des ravageurs, la détection de l’exploitation minière illégale, etc., il existe des startups qui aident les agriculteurs. Omnivore, qui est considérée comme la principale société de capital-risque agritech en Inde, aide les agriculteurs à obtenir des informations exploitables grâce à la puissance de la technologie. Il y a de l’innovation dans l’agritech, et cela est apporté par des startups de données spatiales comme Pixxel; une perturbation qui était loin d’être imaginée il y a près d’une décennie. L’industrie indienne des technologies spatiales connaît actuellement de nombreuses actions, d’autant plus que le gouvernement donne une impulsion au secteur. Omnivore finance des entrepreneurs qui bâtissent l’avenir de l’agriculture et des systèmes alimentaires. Mark Kahn, associé directeur d’Omnivore, parle de la sécurité alimentaire en Inde, de l’utilisation de l’IA et d’autres problèmes connexes dans le secteur agricole et partage des détails avec Huma Siddiqui.

Voici des extraits:

Pourquoi des images satellitaires et des données spatiales en temps réel sont-elles nécessaires pour développer une économie agricole futuriste?

Des interventions fondées sur la technologie sont nécessaires pour améliorer la productivité agricole et améliorer les revenus des agriculteurs sans dégrader davantage l’environnement. L’imagerie satellitaire et les données de télédétection sont des outils inestimables pour prévoir la production agricole, réguler les intrants des cultures et même calculer la quantité de carbone séquestrée par les agriculteurs. Les satellites multispectraux, radar à synthèse d’ouverture (SAR) et hyperspectraux peuvent créer des ensembles de données riches et fournir des informations approfondies pour rendre l’agriculture plus rentable, résiliente et durable.

Pourquoi avons-nous besoin de plus de startups de technologie spatiale comme Pixxel pour résoudre les problèmes du scénario agricole indien?

L’Inde fait partie des dix premiers pays de l’indice de vulnérabilité climatique et est déjà aux prises avec une hausse des températures, des précipitations irrégulières et des événements météorologiques extrêmes. Les pratiques agricoles actuelles en Inde aggravent la situation en consommant 85% de nos ressources en eau douce tout en représentant 20% de nos émissions de gaz à effet de serre. Les startups Spacetech comme Pixxel peuvent identifier des interventions clés pour transformer l’agriculture indienne tout en surveillant les risques potentiels pour les agriculteurs.

Où va l’agritech? Que regardons-nous de plus en 2021?

En 2020, l’agriculture indienne a été contrainte de passer au numérique. Ce passage des systèmes informels et analogiques aux systèmes formels et numériques s’accélérera encore plus en 2021. Cependant, avec une prise de conscience croissante des risques créés par le changement climatique, nous nous attendons à voir des startups plus axées sur le climat et la durabilité, y compris sur le terrain. de spacetech.

De plus, les pays d’Amérique du Sud utilisent la technologie de l’IA pour l’agriculture depuis un certain temps – comment se comparera-t-elle à ce que les startups offriront à l’Inde?

L’agriculture latino-américaine, en particulier en Argentine et au Brésil, est dominée par des agriculteurs de grande superficie qui gèrent des exploitations encore plus grandes que celles que l’on trouve aux États-Unis et dans l’UE. Les technologies d’IA créées pour les agriculteurs d’une grande superficie ne sont pas bien adaptées aux petits agriculteurs, qui sont au nombre de 500 millions dans le monde, dont 130 millions en Inde. Nous pensons que les technologies développées pour les petits agriculteurs en Inde seront radicalement différentes de ce qui est créé pour les grands agriculteurs, non seulement en termes de taille / échelle, mais aussi en termes de coût et de facilité d’utilisation. Omnivore est axé sur les petits exploitants et pense que c’est la plus grande opportunité à l’échelle mondiale.

Comment cela contribuera-t-il à la sécurité alimentaire de l’Inde?

Les connaissances créées par spacetech aideront à garantir que nous améliorons la productivité et la rentabilité de l’agriculture indienne. De même, spacetech jouera un rôle essentiel dans la prévision en temps opportun des calamités naturelles, des sécheresses et de la surveillance des processus environnementaux défavorables tels que la déforestation et la désertification.

