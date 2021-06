Les connexions hotspot seront plus sûres dans iOS 15 grâce au protocole de sécurité WPA3

Apple devrait sortir iOS 15 et iPadOS 15 plus tard cet automne. Au fur et à mesure que les développeurs explorent le nouveau système d’exploitation, nous pouvons découvrir de nouvelles choses dessus. Par exemple, dans iOS 15, les connexions hotspot disposeront d’un protocole de sécurité WPA3 plus puissant.

Comme l’a découvert le développeur Noah Evans (via MacRumors), après des années d’utilisation du protocole de sécurité WPA3, Apple l’implémente enfin sur les connexions hotspot. Pour l’instant, les connexions hotspot iOS utilisent l’ancien protocole de sécurité WPA2.

WPA3 a été annoncé en 2018 par la Wi-Fi Alliance après la vulnérabilité de KRACK en 2017. La nouvelle norme de sécurité apporte de nouvelles fonctionnalités pour les réseaux personnels et d’entreprise.

« Quatre nouvelles fonctionnalités pour les réseaux Wi-Fi personnels et d’entreprise verront le jour en 2018 dans le cadre du Wi-Fi CERTIFIED WPA3™. Deux des fonctionnalités offriront des protections robustes même lorsque les utilisateurs choisissent des mots de passe qui ne répondent pas aux recommandations de complexité typiques, et simplifieront le processus de configuration de la sécurité pour les appareils qui ont une interface d’affichage limitée ou inexistante. Une autre fonctionnalité renforcera la confidentialité des utilisateurs dans les réseaux ouverts grâce au cryptage des données individualisé. Enfin, une suite de sécurité 192 bits, alignée sur la suite d’algorithmes de sécurité nationale commerciale (CNSA) du Comité des systèmes de sécurité nationale, protégera davantage les réseaux Wi-Fi avec des exigences de sécurité plus élevées telles que le gouvernement, la défense et l’industrie.

Lors du lancement d’iOS 15 et d’iPadOS 15, les utilisateurs n’auront aucune modification à apporter car il s’agit simplement d’une mise à niveau du protocole. Même si, il est recommandé d’utiliser des mots de passe plus forts plutôt que des mots de passe plus simples juste pour accéder facilement à la connexion hotspot.

Consultez notre couverture iOS 15 :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :