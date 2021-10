Les conseillers de Cuomo allèguent le moment choisi pour la plainte pour crime sexuel destiné à stimuler la candidature de gouverneur d’AG Letitia James

Vendredi, les conseillers d’Andrew Cuomo ont critiqué le dépôt d’une plainte pour attouchements forcés pour délit contre l’ex-gouverneur en disgrâce, décriant cette décision comme un effort politiquement motivé pour stimuler la candidature au poste de gouverneur de l’État de New York, Letitia James, récemment annoncée.

James a annoncé son intention de se présenter à la plus haute fonction de New York un jour après que le shérif du comté d’Albany, Craig Apple, eut déposé une plainte pénale contre Cuomo. Cuomo, qui a démissionné en août, est accusé d’avoir tâtonné l’ancienne assistante exécutive Brittany Commisso.

L’avocate de Cuomo, Rita Glavin, a maintenu l’innocence de son client et a qualifié l’allégation détaillée dans la plainte du shérif de « totalement non corroborée ».

ANDREW CUOMO ACCUSÉ DE CRIMINALITÉ SEXUELLE À NEW YORK

NEW YORK, NY – 12 JUIN : le gouverneur de New York Andrew Cuomo prend la parole lors de la conférence de presse quotidienne au bureau du gouverneur de l’État de New York le 12 juin 2020 à New York. (Photo de Jeenah Moon/.)

« Le moment choisi pour cette accusation, à la veille de l’annonce par Tish James de sa candidature au poste de gouverneur, est hautement suspect et devrait nous faire réfléchir sur le fait que la main lourde de la politique est derrière cette décision », a déclaré Glavin dans un communiqué.

« Nous nous attendons à ce que des personnes lucides prennent de meilleures décisions à l’avenir, mais si cette affaire avance, nous sommes prêts à défendre vigoureusement le gouverneur et à contester tous les aspects des allégations spécieuses, incohérentes et non corroborées portées contre lui », a-t-elle ajouté.

Le bureau de James a supervisé l’enquête indépendante qui a conclu que Cuomo avait harcelé sexuellement au moins 11 femmes, y compris des employés actuels et anciens de l’État, pendant son mandat de gouverneur. Cuomo a nié tout acte répréhensible.

James a salué la décision d’Apple, publiant une déclaration selon laquelle les « accusations pénales portées aujourd’hui contre M. Cuomo pour attouchements forcés valident davantage les conclusions de notre rapport ».

La procureure générale de New York, Letitia James, s’adresse à une conférence de presse à son bureau, à New York, le vendredi 21 mai 2021. James a déclaré vendredi qu’une enquête en cours concernant le gouverneur Andrew Cuomo « se conclurait lorsqu’elle se terminerait », et a déclaré qu’elle avait ignoré critique de son principal collaborateur selon laquelle l’enquête est motivée par des considérations politiques. (Photo AP/Richard Drew)

Rich Azzopardi, porte-parole de longue date de Cuomo, a déchiré la plainte pénale et remis en question la décision d’Apple de porter plainte sans consulter les procureurs de l’État du bureau du procureur du comté d’Albany ou l’accusateur.

« En août, Craig Apple a publiquement crédité le rapport de Tish James comme preuve pour déclarer le gouverneur coupable d’une allégation sur laquelle il n’avait pas encore enquêté », a déclaré Azzopardi. « Maintenant, alors qu’elle se prépare à annoncer sa candidature au poste de gouverneur, Tish James lui a rendu la pareille, utilisant la décision opportune de Sherif Apple pour valider son faux rapport – ici la politique valide la politique, ce qui manque, ce sont les faits et la loi.

« Dans un geste sans précédent, Craig Apple a déposé « à tort » des accusations de délit contre l’ancien gouverneur Cuomo sans notification ni autorisation du procureur de district ou du plaignant », a ajouté Azzopardi. « Il semblait que la seule personne qui avait été informée et avait une déclaration prête à être publiée était Tish James. Les New Yorkais ne sont pas stupides et rien de tout cela ne passe le test du rire. Ce n’est pas le Far West : l’abus de pouvoir et L’inconduite démontrée par ce Cowboy Sheriff et AG James est transparente et doit cesser. »

James n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les affirmations des conseillers de Cuomo.

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo prend la parole lors d’une conférence de presse, le mercredi 23 juin 2021, à New York. Les contributeurs de la campagne de Cuomo disent qu’ils prévoient toujours de donner de l’argent pour sa réélection, malgré les enquêtes en cours sur les allégations selon lesquelles il aurait harcelé sexuellement des employés et manipulé des données sur les décès dus au COVID-19 dans les maisons de soins infirmiers. (Photo AP/Mary Altaffer)

Apple a défendu sa décision de porter plainte sans consultation, déclarant aux journalistes qu’il était « très confiant » que le procureur du comté poursuivrait l’affaire. Cuomo doit être traduit en justice le 17 novembre.

L’avocat de Commisso, Brian Premo, a déclaré qu’elle était surprise par le dépôt, mais qu’elle coopérerait avec l’affaire.

« Mon client avait compris que le bureau du procureur de district allait mener une enquête approfondie et apolitique sur l’affaire, puis discuter de tous les problèmes avec mon client, puis mon client lui donnerait son consentement éclairé », a déclaré Premo dans une interview. avec la station de radio WGDJ-AM de la région d’Albany, selon le New York Times.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Nous comprenions que le shérif était d’accord avec ce processus, elle a donc été simplement surprise de la façon dont cela s’est produit et de ce qui s’est passé », a-t-il ajouté.

Commisso n’a pas pu être joint pour commenter.