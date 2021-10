Les conseillers de la FDA américaine soutiennent le vaccin contre le covid Pfizer/BioNTech pour les enfants, mais avec des détails de contrôle de dose inférieurs ici

La Chine, Cuba et les Émirats arabes unis sont parmi les rares pays à avoir autorisé les vaccins contre le covid pour les enfants (Photo: IE)

La Food and Drug Administration des États-Unis a autorisé le vaccin Pfizer Inc (PFE.N) et BioNTech SE COVID-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, car elle affirme que les avantages du vaccin l’emportent sur les risques qui y sont associés. L’autorisation serait une étape réglementaire importante car elle permettra d’atteindre environ 28 millions d’enfants et de leur faire vacciner. Selon les rapports des médias, le vaccin est le plus susceptible d’atteindre le groupe d’âge plus jeune la semaine prochaine. La FDA n’est pas obligatoirement censée suivre les conseils de ses experts externes, mais le fait généralement. Le vote en faveur du vaccin était de 17 contre qui n’était pas pour,

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis se réuniront la semaine prochaine si la FDA autorise le vaccin pour ladite tranche d’âge. La réunion fera des recommandations sur l’administration du vaccin covid. Le dernier appel serait pris par le directeur du CDC.

Bien que les enfants non vaccinés ne meurent pas ou ne tombent pas gravement malades à cause du covid, certaines complications et infections ont été observées chez les enfants non vaccinés en raison de l’augmentation de la variante Delta facilement transmise du COVID-19. Jusqu’à présent, 500 enfants américains sont décédés des suites d’un coronavirus, suggèrent les données de l’American Academy of Pediatrics. La variante Delta est, en fait, le huitième plus grand tueur d’enfants appartenant à ce groupe d’âge au cours de la dernière année, a déclaré le Dr Amanda Cohn, experte en vaccins pédiatriques au CDC, également membre votant du panel. Le vaccin aidera à prévenir de tels décès et admissions aux soins intensifs. Cela évitera un impact négatif important à long terme chez les enfants, a-t-il ajouté.

La Chine, Cuba et les Émirats arabes unis sont parmi les rares pays à avoir autorisé les vaccins contre le covid pour les enfants. Depuis mai, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) exhorte les pays riches à reconsidérer leurs projets de vaccination des enfants. Ils leur ont également demandé de faire plutôt don de vaccins COVID-19 au programme COVAX afin qu’ils les distribuent aux pays les plus pauvres.

Dose plus faible pour les enfants de différents groupes d’âge

Pfizer et BioNTech demandent l’autorisation d’une dose de 10 microgrammes du vaccin chez les jeunes enfants, ce qui est comparativement plus faible. La posologie pour les 12 ans et plus sera de 30 microgrammes. Les vaccins pour les enfants âgés de 12 à 15 ans sont autorisés depuis mai après avoir été approuvés pour ceux âgés de 16 ans et plus en décembre de cette année. Les sociétés ont assuré que leurs vaccins ont montré une efficacité de 90,7% contre le virus lors de l’essai clinique sur les 5 à 11 ans.

