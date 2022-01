Les conseillers du gouvernement britannique déconseillent la 4e dose de vaccin

Le nombre de personnes hospitalisées au Royaume-Uni avec COVID-19 est passé à 18 454 jeudi, soit plus du double du chiffre deux semaines plus tôt.



Les conseillers du gouvernement britannique ont recommandé de ne pas administrer une quatrième dose de vaccin COVID-19 aux résidents des maisons de soins infirmiers et aux personnes de plus de 80 ans, car les données montrent qu’une troisième injection offre une protection durable contre l’admission à l’hôpital.

Pour les personnes de plus de 65 ans, la protection contre l’hospitalisation reste à environ 90 % trois mois après la troisième dose, selon les données compilées par la UK Health Security Agency.

En conséquence, le Comité conjoint sur la vaccination et l’immunisation a informé vendredi le gouvernement qu’il n’était pas nécessaire d’offrir une quatrième dose, ou un deuxième rappel, aux personnes vulnérables pour le moment. Au lieu de cela, le gouvernement devrait se concentrer sur l’administration d’une troisième dose au plus grand nombre de personnes possible pour renforcer la protection contre la variante hautement transmissible de l’omicron.

« Les données actuelles montrent que la dose de rappel continue de fournir des niveaux élevés de protection contre les maladies graves, même pour les groupes d’âge les plus vulnérables », a déclaré le professeur Wei Shen Lim, président du comité. « Pour cette raison, le comité a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’introduire une deuxième dose de rappel dans l’immédiat, même si cela continuera d’être examiné. » Le Royaume-Uni se précipite pour offrir des injections de rappel aux adultes à travers le pays après que des recherches ont montré que deux doses suffisaient pour protéger les gens de l’omicron. La variante a alimenté une augmentation des infections à coronavirus et des hospitalisations.

Le nombre de personnes hospitalisées au Royaume-Uni avec COVID-19 est passé à 18 454 jeudi, soit plus du double du chiffre deux semaines plus tôt.

L’augmentation des absences du personnel dans les hôpitaux britanniques a déjà incité l’armée à fournir un soutien aux médecins et infirmières assiégés.

Plus de 39 000 membres du personnel des hôpitaux en Angleterre étaient en arrêt de travail pour des raisons liées à COVID-19 le 2 janvier, en hausse de 59 % par rapport à la semaine précédente, selon le NHS England.

La publication spécialisée respectée, le Health Service Journal, a déclaré que les absences du personnel dans l’ensemble du NHS, y compris les fiducies de santé mentale et d’autres domaines, pourraient atteindre 120 000.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.