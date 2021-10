Les conseillers d’une agence fédérale américaine de la santé soutiennent le vaccin Pfizer pour les enfants âgés de 5 à 11 ans | Monde | Nouvelles

Les experts de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ont voté à une écrasante majorité en faveur de la décision mardi – avec 17 soutenant la décision et un seul s’étant abstenu. Pfizer-BioNTech a révélé que les données de ses essais montraient que leurs doses de vaccin contre le coronavirus étaient sans danger pour les enfants du groupe d’âge plus jeune.

Selon la BBC, les enfants âgés de cinq à 11 ans se verraient administrer un tiers de la dose administrée aux adultes.

Si la FDA choisit d’accepter la recommandation du panel, quelque 28 millions d’enfants américains pourraient être touchés.

Mais l’agence fédérale de santé publique, qui a été créée en 1906, ne doit pas nécessairement accepter la recommandation.

La FDA devrait annoncer si elle approuvera la décision le 2 novembre, lorsque les Centers for Disease Control and Prevention répondront également à la nouvelle demande.

Le diffuseur national du Royaume-Uni rapporte que seulement 160 enfants de cette tranche d’âge sont morts de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Le nombre total de morts aux États-Unis est de 740 000, ce qui signifie que les enfants âgés de cinq à 11 ans représentent environ 0,02% des décès par coronavirus.

Cependant, 46 autres enfants sont décédés après avoir développé une maladie inflammatoire liée à une pandémie.

Le Dr Amanda Cohn, experte en vaccins pédiatriques au CDC et membre du panel de la FDA, a déclaré que Covid « est le huitième plus grand tueur d’enfants de ce groupe d’âge au cours de la dernière année ».

La Grande-Bretagne déploie également des vaccins de rappel.

Un peu plus de 11% des Britanniques ont été piégés pour la troisième fois.