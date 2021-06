Les conseillers financiers britanniques n’aiment pas la crypto

Pratiquement aucun conseiller financier indépendant (IFA) au Royaume-Uni ne recommanderait à ses clients d’acheter des actions de crypto et de mème, selon les données d’une enquête menée par Opinium auprès de 200 IFA britanniques. Plus précisément, 93% des conseillers ne conseilleraient pas à leurs clients d’acheter des crypto-monnaies, tandis que 95% des IFA déconseilleraient d’acheter des actions meme.

Bien que l’on ne sache pas exactement pourquoi, non seulement les conseillers américains sont plus ouverts à recommander des crypto-monnaies, mais le taux d’adoption devrait presque doubler au cours des 12 prochains mois.

Les conseillers britanniques citent “l’incertitude et l’inquiétude”

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

L’étude a montré que plus d’un tiers des AMI ont reçu plus de demandes de cryptographie de la part des clients en 2021 par rapport à l’année précédente. Cependant, malgré l’augmentation de la demande de crypto-monnaies, les conseillers financiers ne sont pas désireux de satisfaire les désirs et les besoins de leurs clients, du moins pas encore.

Alexa Nightingale, directrice de recherche chez Opinium, a été citée par IFA Magazine :

Il existe une incertitude et une inquiétude manifestes dans le secteur, et les conseillers ayant des clients de toutes tailles se méfieraient si leurs clients investissaient dans ces produits. Cependant, ces types d’investissements sont de plus en plus courants, il sera donc intéressant de voir comment les conseillers géreront cela à l’avenir.

Les conseillers britanniques se méfient davantage des clients plus riches

95% des accords-cadres internationaux avec des clients avec des portefeuilles de plus de 200 000 £, 90% avec des clients avec des portefeuilles entre 101 000 £ et 200 000 £ et 84% avec des clients avec des portefeuilles de moins de 100 000 £ seraient concernés si un client investissait dans des crypto-monnaies . Cependant, il existe des résultats encourageants pour le secteur des crypto-monnaies, car un tiers des conseillers reconnaissent que les crypto-monnaies peuvent devenir un investissement légitime à l’avenir.

En revanche, un peu moins d’un quart des conseillers pensent que les actions meme doivent être considérées comme un investissement fiable et légitime.

Tendances opposées en cours aux États-Unis

Les conseillers financiers aux États-Unis semblent être plus ouverts que leurs homologues britanniques pour recommander à leurs clients de s’exposer aux crypto-monnaies, a rapporté CNBC. Selon une enquête de juin 2021 de la Financial Planning Association et du Journal of Financial Planning, 14% des conseillers sont aujourd’hui à l’aise de recommander des crypto-monnaies à leurs clients.

Il est encourageant de constater que ce nombre passe à 26 % au cours des 12 prochains mois. Dans le contexte, seulement 1% des conseillers ont recommandé une exposition à la crypto-monnaie en 2019 et 2020.

L’une des raisons possibles pour lesquelles les conseillers américains sont plus ouverts aux crypto-monnaies est un écosystème favorable. Les conseillers américains peuvent profiter de nouvelles certifications et de nouveaux cours de formation, tandis que les accords de courtage introduisent de nouvelles fonctionnalités pour faciliter l’exposition des clients à leur classe d’actifs préférée.

« Les clients s’adressent désormais aux conseillers qui en savent plus que les conseillers. Les conseillers sont absolument terrifiés, car vous ne voulez jamais avoir l’air stupide devant votre client “, a déclaré à CNBC Tyrone Ross, un fournisseur de technologie de gestion d’actifs cryptographiques pour les conseillers financiers.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent