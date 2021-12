Les conseillers prophétiques de Blockchain

On peut identifier plusieurs types d’oracles en fonction de leur fonction et des données manipulées :

– Les oracles logiciels :

Ils traitent des données d’information provenant de sources en ligne, telles que la température, les prix des produits et des marchandises, les retards de vols ou de trains, etc. L’oracle logiciel extrait les informations nécessaires et les alimente dans le contrat intelligent.

– Oracles matériels :

Certains contrats intelligents ont besoin d’informations directement du monde physique, par exemple une voiture traversant une barrière où des capteurs de mouvement doivent détecter le véhicule et envoyer les données à un contrat intelligent ou à des capteurs RFID dans l’industrie de la chaîne d’approvisionnement.

– Oracles entrants :

Fournir des données du monde extérieur.

– Oracles sortants :

Fournir des contrats intelligents avec la possibilité d’envoyer des données au monde extérieur. Un exemple serait une serrure intelligente dans le monde physique, qui reçoit le paiement à son adresse blockchain et doit être déverrouillée automatiquement.

– Les oracles consensuels :

Obtenez vos données à partir de marchés de consensus et de prédiction humains comme Augur et Gnosis. Utiliser une seule source d’information peut être risqué et peu fiable. Pour éviter les manipulations de marché, les marchés de prédiction mettent en place un système de classement des oracles. Pour plus de sécurité, une combinaison de différents oracles peut être utilisée, où, par exemple, trois oracles sur chaque pourraient déterminer le résultat d’un événement.