Les conseillers syndicaux disent que brandir le drapeau de l’Union est «fasciste» et «effrayant» – fuite de WhatsApp | Politique | Nouvelles

Les messages WhatsApp divulgués ont été rédigés par des membres de Warrington, Cheshire, et publiés lors d’un débat sur le fait de battre le drapeau de l’Union. Le crachat menace de faire dérailler les tentatives du dirigeant travailliste Sir Keir Starmer de reprendre les votes du mur rouge dans le nord de l’Angleterre, qui sont passés aux conservateurs en décembre 2019.

Un grand nombre de ces électeurs travaillistes qui ont toujours vécu toute leur vie sont farouchement patriotiques et sont susceptibles d’avoir une mauvaise opinion des tentatives maladroites du parti de se distancier des politiques apologistes de l’ère Jeremy Corbyn.

La controverse a été déclenchée après que l’ancien député de Warrington South Faisal Rashid, qui se présente aux élections locales de mai, ait publié une capture d’écran de Good Morning Britain d’ITV.

Dans les messages, qui ont été divulgués au Daily Mail, la légende de l’émission télévisée demandait: «Les drapeaux de l’Union devraient-ils voler tous les jours? Les drapeaux sont-ils un signe d’unité et de patriotisme ou nous divisent-ils? »

M. Rashid a ensuite demandé au groupe son avis: « Quelle est votre opinion? »

Une candidate aux élections, Amy Brooks, a répondu: « Personnellement, je ne suis pas d’accord avec cela, beaucoup utilisent le drapeau pour promouvoir des programmes non inclusifs. »

Robin Frith, un autre candidat aux élections et secrétaire du Parti travailliste de la circonscription de Warrington North, a déclaré que c’était «un autre mouvement du livre de jeu fasciste».

Le conseiller Paul Warburton a ensuite déclaré: «Prochaine étape: enseigner l’hymne national dans les écoles et le chanter chaque matin lors de la levée du drapeau.»

La conseillère Rebecca Knowles, membre du cabinet des services sociaux pour adultes, a répondu: «C’est effrayant. Il n’y a rien de mal à être fier de votre nationalité, mais tout cela me semble assez effrayant et je dois dire qu’en tant que mère d’une famille biraciale, cela me rend vraiment très nerveuse.

Les messages ont provoqué une vive réaction de la part de nombreux Britanniques.

L’un d’eux a fait rage sur les réseaux sociaux: «Je dis depuis des lustres qu’il y a un danger lorsque les Britanniques haïssent, c’est ce qu’ils sont, lorsqu’ils se présentent aux élections. Ne devrait pas être autorisé. «

Un autre a déclaré: «Un autre pour Starmer à mettre sur sa liste de soucis. Le travail n’est pas sélectionnable. »

Un troisième a déclaré: «Plus de preuves, le cas échéant, que @Keir_Starmer ment quand il prétend qu’il dirige @UKLabour ‘patriotique’.

«Si ces gens détestent tellement le pays, pourquoi devrions-nous voter pour eux?»

En réponse aux messages divulgués, un initié travailliste a déclaré au Mail: « Certains de ces commentaires sont assez méprisables et de nombreux électeurs travaillistes à Warrington seront consternés d’avoir déclaré que les candidats et conseillers potentiels avaient parlé du drapeau syndical et de l’hymne national dans un tel manière péjorative et non britannique.

«Ils vont définitivement à l’encontre de toutes les tentatives de Starmer d’utiliser le patriotisme pour convaincre les électeurs des villes du nord.»

L’initié a déclaré que le Parti travailliste de Warrington était «en guerre» après que Corbynista Charlotte Nichols ait été parachutée au siège de Warrington North lors des dernières élections générales.

Aucun des membres travaillistes n’a commenté la controverse.