Les conseils clés de Jenson Button pour le transfert de George Russell chez Mercedes

Jenson Button a donné à George Russell des conseils sur la façon de faire travailler l’équipe Mercedes pour lui : “N’essayez pas d’être ce que vous n’êtes pas.”

Russell arrivera chez Mercedes la saison prochaine en tant que nouveau coéquipier de Lewis Hamilton après que les sept champions du monde des constructeurs consécutifs ont choisi de le promouvoir à la place de Valtteri Bottas.

Le champion du monde 2009 était lui-même à la place de Russell – l’année qui a suivi son titre pour Brawn, il a rejoint McLaren où Hamilton était déjà établi depuis trois ans, remportant le premier de ses sept championnats en 2008.

En tant que conseiller principal de l’équipe Williams, pour laquelle Russell a couru au cours des trois dernières saisons, Button aura sans aucun doute partagé le bénéfice de son expérience avec le joueur de 23 ans en privé.

Mais il a également offert quelques mots publics sur la façon dont son compatriote britannique peut construire une équipe autour de lui et s’assurer qu’il n’est pas dans l’ombre de Hamilton.

“Vous devez juste entrer dans cette équipe et être vous-même”, a déclaré Button à Sky F1. « N’essayez pas d’être ce que vous n’êtes pas.

« C’est le truc avec George, c’est un pilote très rapide mais il a aussi une grande personnalité et il travaille vraiment dur. Il a des réunions d’ingénieurs sur les réunions d’ingénieurs.

“Il est pleinement concentré et je pense qu’il doit juste apporter cela à l’équipe et ne pas s’inquiéter de ce que fait Lewis tout de suite, juste faire son propre truc et être lui-même.”

Hamilton est évidemment beaucoup plus expérimenté maintenant qu’il ne l’était il y a une dizaine d’années, lorsque Button a senti que son coéquipier de 2010-12 était «naïf» à certains égards.

“Nous nous sommes entendus, nous ne nous sommes pas vraiment disputés”, a ajouté le joueur de 41 ans. « Il y a eu quelques fois – mal informés, je dirais, des deux côtés – nous avons eu quelques problèmes mais rien de majeur.

“Je dirais que pour Lewis, c’était une chose étrange que je vienne dans son équipe et que je sois traité sur un pied d’égalité. La première chose que j’ai dite quand j’ai franchi la porte d’entrée était « c’est l’équipe de Lewis ou avons-nous un traitement égal ? ». Ils ont dit « égalité de traitement » et j’ai dit « où dois-je signer ? »

« Personnellement, je pense que Lewis est très simple avec sa conduite. Il est naïf à certains égards, ou l’était quand nous étions coéquipiers.

«Quand il s’agit de constituer une équipe de personnes autour de vous, vous devez entrer et vous assurer de vous entourer de bonnes personnes dans l’équipe – soyez un joueur d’équipe, amenez les gars à dîner. Les petites choses comptent, elles sont importantes pour que les gens pensent que vous vous souciez de vous et comprennent que vous vous souciez de vous.

« C’est quelque chose que Lewis n’a pas fait au début parce qu’il était si rapide qu’il pensait qu’il n’avait pas besoin de faire autre chose.

« Il a définitivement appris au fil des ans de ses coéquipiers et il est maintenant le package complet. Pour George d’aller dans l’équipe maintenant, c’est une histoire très différente de quand nous l’avons fait.

