Les conseils clés de Ken et Anita Corsini pour les palmes montantes (exclusif)

Les stars de Flip ou Flop Atlanta, Ken et Anita Corsini, ont une nouvelle série de compétitions de téléréalité sur HGTV: Flipping Showdown. L’émission suit les magnats de l’immobilier en donnant aux rénovateurs et aux flippers une chance de gagner un prix en espèces de 100 000 $ et l’opportunité de leur vie de démarrer et de développer leur propre franchise immobilière / flipping.

Sur six épisodes, les Corsini investissent plus de 2 millions de dollars de leur propre argent. L’investissement est destiné aux neuf maisons que les équipes construisent, chaque équipe étant responsable d’en construire trois.

Les équipes ont traversé un processus de casting épuisant, les Corsini sélectionnant chaque personne pour participer au spectacle. Mais les Corses veulent aider autant qu’ils le peuvent. Il y en a tellement qui veulent se lancer tête la première dans le business lucratif mais hésitent par manque d’expérience, ou ils ont peur de prendre le risque.

Dans une récente conversation avec Pop Culture, Ken a réfléchi au manque de ressources disponibles lorsque lui et Anita ont commencé il y a plus de dix ans. Maintenant, dit-il, les nouveaux venus ont le monde à leur huître. « C’est drôle. Lorsque nous avons commencé en 2005, il n’y avait pas autant de ressources disponibles chez les gens qu’il y en a maintenant », a-t-il déclaré.

Ken dit que faire la recherche est la première étape la plus importante. « Il existe de nombreuses ressources pour aider les gens à apprendre le métier, à se renseigner et à déterminer dans quelle partie de l’entreprise ils veulent se brancher », a-t-il noté. « J’ai écrit l’année dernière un livre intitulé Profit Like the Pros qui s’adressait spécifiquement aux personnes intéressées par l’industrie ou qui pourraient déjà être dans l’histoire et qui couvrait de nombreuses facettes de l’entreprise. Parce qu’il y a beaucoup de différentes façons dont les gens peuvent se connecter et créer un modèle pour eux-mêmes. Et nous avons également écrit de nombreux blogs au fil des ans. avant même de décider où et comment se lancer dans l’entreprise. »

Anita a accepté, ajoutant : « Je dirais certainement que vous allez essayer de le faire, ne commencez pas à l’aveuglette », a-t-elle déclaré. « Faites vos recherches, trouvez un mentor, associez-vous à quelqu’un d’autre qui sait ce qu’il fait, vous savez. »

Anita ajoute que les nouveaux arrivants économisent du temps et de l’énergie lorsqu’ils font les recherches appropriées. « Vous pourriez vraiment vous préparer à beaucoup de chagrin si ce n’est pas la bonne maison pour le bon prix et la bonne … Il y a beaucoup de coulisses qui entrent en jeu », a-t-elle déclaré. plan et tout… Il y a beaucoup de choses que les gens doivent prendre en considération avant de se dire : » Hé, je vais acheter cette maison et je vais la retourner et la vendre. » Il y a un petit plus que ça. »