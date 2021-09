Les conseils d’administration des entreprises MP Birla “recommandent” l’induction des candidats

Birla Corporation, dans un dossier boursier, a déclaré qu’après la publication de l’avis d’AGA, elle avait reçu un avis écrit de The Punjab Produce & Trading Co, proposant la candidature de Rameshwar Singh Thakur au poste d’administrateur de la société. (fichier image)

Le conseil d’administration de toutes les sociétés d’exploitation du groupe MP Birla — Birla Corporation, Birla Cable, Universal Cables et Vindhya Telelinks — a « fortement recommandé de ne pas » l’induction de candidats de The Punjab Produce & Trading Co, l’une des sociétés d’investissement de la grouper.

Les sociétés d’exploitation, dans des documents réglementaires distincts, ont déclaré que The Punjab Produce & Trading Co avait des litiges en cours avec des entreprises et des entités appartenant au groupe MP Birla, et par conséquent, l’induction de ses candidats pourrait être préjudiciable aux intérêts des sociétés et des autres parties prenantes car il y a une possibilité de conflit d’intérêts.

Punjab Produce & Trading Co avait précédemment envoyé des avis aux sociétés d’exploitation du groupe, proposant des sièges au conseil d’administration pour ses candidats.

« Les conseils d’administration des sociétés exploitantes ont examiné les nominations proposées par deux membres du comité APL malgré l’opposition du troisième membre, et ont fortement recommandé aux actionnaires de voter contre les résolutions nommant ces personnes comme administrateurs car cela pourrait entraîner de graves conflits. d’intérêt. Nous avons confiance dans la sagesse des actionnaires que ces résolutions seront rejetées », a déclaré Debanjan Mandal, partenaire de Fox & Mandal.

Birla Corporation, dans un dossier boursier, a déclaré qu’après la publication de l’avis d’AGA, elle avait reçu un avis écrit de The Punjab Produce & Trading Co, proposant la candidature de Rameshwar Singh Thakur au poste d’administrateur de la société. En conséquence, la proposition de nomination de Thakur sera un ordre du jour supplémentaire lors de l’AGA, prévue le 29 septembre. Thakur après une évaluation minutieuse.

Birla Cable, dans un document déposé le 15 septembre, a déclaré avoir reçu deux avis de The Punjab Produce & Trading Co, signifiant les candidatures de Dhanpat Ram Agarwal au poste de directeur de la société et de Satish Pradhan au poste de directeur de la société à la place de Harsh V Lodha, directeur qui prend sa retraite par rotation lors de la prochaine AGA.

Les AGA de Birla Cable, Universal Cables et Vindhya Telelinks sont prévues le 23 septembre.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.