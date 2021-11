Les conseils d’administration doivent devenir concrets sur les affaires alignées sur le climat

Il est inquiétant de constater que les conseils d’administration restent pour la plupart ignorants de la crise climatique.

Par Arunabha Ghosh

L’Inde a pris des engagements audacieux lors des négociations sur le climat à Glasgow. Maintenant que la discussion est terminée, il est temps d’agir. Comment la communauté des affaires de l’Inde pourrait-elle réagir ? Ignorance, évitement ou acceptation ? La première est une pathologie qu’il faut vaincre ; la seconde ne fait que retarder l’inévitable. Les entreprises indiennes doivent accepter le nouveau scénario. Les conseils d’administration feraient bien de travailler sur cinq priorités.

Comprendre le risque climatique. Cette année aurait dû convaincre les entreprises que le changement climatique n’est pas seulement une préoccupation pour les écologistes, mais un risque stratégique pour l’entreprise. Même pour les entreprises qui n’ont pas une vision à long terme, 2021 a fourni suffisamment de preuves que même à court terme, les risques augmentent. Des inondations en Chine et en Europe aux vagues de chaleur au Canada aux incendies de forêt en Californie ou en Sibérie, les conditions météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus intenses et se produisent plus fréquemment et plus tôt que prévu. Cela se traduit par des centaines de milliards de dollars de dommages et intérêts. De plus, c’est l’absence de protection d’assurance adéquate contre les risques climatiques non linéaires et croissants, notamment dans les économies émergentes, qui est préoccupante.

Il est inquiétant de constater que les conseils d’administration restent pour la plupart ignorants de la crise climatique. Plus tôt cette année, un article de la NYU Stern School of Business a examiné 1188 administrateurs du Fortune 100 concernant leurs références ESG (environnementales, sociales, de gouvernance). Seuls trois avaient une expertise pertinente en matière de changement climatique, deux savaient quelque chose sur l’eau, 10 sur le développement durable et un grand total de 14 sur l’énergie.

En Inde également, alors que les grandes associations industrielles ont des comités sur le changement climatique ou le développement durable, il est peu probable que toute l’étendue du risque climatique soit comprise ou intériorisée. Considérez, par exemple, qu’au cours des 50 dernières années, les trois quarts de nos districts sont devenus des points chauds pour les événements météorologiques extrêmes, comme les inondations, les sécheresses, les cyclones et leurs impacts aggravés. Considérez les prochaines conclusions du récent indice de vulnérabilité climatique du CEEW, qui montre que 463 des districts indiens (qui abritent 968 millions) sont extrêmement vulnérables au changement climatique. Envisagez maintenant de prendre la décision du conseil d’administration d’investir, disons, 100 millions de dollars pour une nouvelle usine de fabrication. Tant que la conformité ESG n’est considérée que comme un exercice à cocher avec des rapports copier-coller des consultants, les entreprises courront le risque de dommages considérables à leur investissement.

De plus, la plupart des entreprises indiennes appartiennent à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises. Ils pourraient ne pas avoir de conseils professionnels ou d’obligations de conformité envers les organismes de réglementation des valeurs mobilières. Mais leur vulnérabilité aux risques climatiques n’en est pas moins réelle. L’ignorance ne peut pas être une stratégie d’entreprise.

Comprenez à quel point le zéro net transformationnel est. L’autre défi est que même des conseils d’administration et des cadres supérieurs informés pourraient penser que la crise climatique n’est pas pertinente pour leur secteur. L’acier, le ciment, les engrais et les produits pétrochimiques représentent 75 % des émissions industrielles de l’Inde. Ainsi, un exportateur de vêtements pourrait être pardonné de penser que les engagements climatiques sont évitables par son secteur.

Sauf que l’objectif de zéro émission nette d’ici 2070 est un appel non seulement à la transition énergétique mais à la transformation économique. Il faudra réaligner tous les secteurs. D’ici 2070, l’Inde aura besoin de 5630 gigawatts d’énergie solaire, 1792 GW d’énergie éolienne, 79% des camions de fret devront être électriques (le reste alimenté à l’hydrogène vert), la part de l’électricité dans l’énergie industrielle devra bondir de 16% aujourd’hui à 65 % en 2070, et l’utilisation de pétrole brut doit culminer d’ici 2050 et chuter de 90 % en 2050-2070. Avec des changements à cette échelle, aucun secteur ne sera épargné.

Pour l’humble exportateur de vêtements, les questions pertinentes porteront sur la façon dont le coton est cultivé ; combien d’eau est consommée; avec quelle source d’énergie l’eau est-elle pompée ; comment les balles sont-elles transportées ? si le fil de coton est filé dans une usine fonctionnant au diesel, au gaz, au charbon ou aux énergies renouvelables sur le toit ; si des colorants naturels ou chimiques sont utilisés ; comment les eaux usées sont traitées et réutilisées et avec quel type d’énergie ; et même si le vêtement est fait de tissu en partie recyclé. Tels seront les voyages et les difficultés d’un t-shirt dans la nouvelle économie climatique.

À mesure que les investissements, le commerce, la technologie et les idées s’orientent vers un développement sobre en carbone, la transition dans chaque secteur sera inévitable, mais à des échelles de temps différentes. Les entreprises qui saisissent l’opportunité bénéficieront de l’avantage du premier arrivé ; d’autres pourraient choisir d’attendre que les coûts des technologies propres baissent davantage. Mais éviter complètement l’inévitable ne peut pas être une stratégie d’entreprise.

Combien ça coûtera? La transition ne sera pas bon marché. Le Center for Energy Finance du CEEW estime qu’il en coûtera 10 100 milliards de dollars (aux prix de 2020) à l’Inde pour atteindre le zéro net d’ici 2070. Tous ces investissements ne proviendront pas de sources nationales. L’écart d’investissement entre ce qui est nécessaire et ce qui peut être dérivé des sources conventionnelles (banques, sociétés de financement non bancaires, marchés des capitaux d’emprunt) est estimé à 3 500 milliards de dollars. Combler l’écart nécessitera un financement concessionnel (pour couvrir les coûts) d’un montant de 1 400 milliards de dollars (28 milliards de dollars par an). Comme pour l’économie réelle, le secteur financier doit se transformer, passant de lignes directrices pour une taxonomie verte à des exigences de divulgation des risques climatiques que la réglementation doit imposer.

Comment dépenser un billion? Surtout, il faudra utiliser les finances publiques pour trois types de réduction des risques : contre les risques d’investissement dans les technologies propres, contre les risques physiques de conditions météorologiques extrêmes et contre les risques communautaires auxquels seront confrontées les régions touchées par une transition vers le charbon. Ce n’est pas l’affaire des seules entreprises. Les entreprises et le gouvernement doivent s’associer pour comprendre les risques financiers, environnementaux et sociaux et créer des tampons contre eux.

Tirez parti des opportunités. Tout n’est pas un coût. Outre les transitions sectorielles, les entreprises indiennes doivent reconnaître au moins deux domaines dans lesquels de nouvelles opportunités émergeront. Le premier est le marché d’échange de droits d’émission qui se développera en vertu de l’article 6 de l’Accord de Paris. Les seconds sont les nombreuses coalitions/alliances sectorielles qui se dessinent déjà pour les grands paris technologiques. Lors de la COP-26, des initiatives ont été lancées rassemblant des industries allant du ciment, des produits chimiques, de l’électronique, de l’exploitation minière, de l’énergie, du transport routier et du transport maritime. L’Inde et le Royaume-Uni ont lancé une Industrial Deep Decarbonisation Initiative, particulièrement axée sur l’acier et le ciment. Ce chroniqueur a déjà recommandé une alliance mondiale pour l’hydrogène vert, qui pourrait donner aux entreprises indiennes une chance de se connecter à la chaîne d’approvisionnement d’un nouveau carburant stratégique.

Rien de ce qui précède ne fonctionne sans responsabilité. Les négociations annuelles sur le climat (COP) durent deux semaines. Il y a 50 autres semaines dans une année où les actionnaires, les clients, la société civile et les tribunaux demanderont de plus en plus une action climatique. Répondre à la crise climatique n’est pas la même chose que faire un petit chèque RSE. Les entreprises indiennes doivent voir l’écriture sur le mur et aligner leurs stratégies pour créer et saisir des opportunités pour façonner l’économie de l’avenir.

L’auteur est PDG, Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau

