Les conseils de changement de carrière d’Allen Iverson pour Kyle Korver

Allen Iverson est l’un des joueurs les plus marquants de l’histoire de la NBA.

Malgré sa petite taille, Iverson a touché toute une génération de hoopsters sur et en dehors du terrain.

Bien que l’influence qu’il a eue sur les joueurs avec son style général et son comportement ait été longuement couverte, son effet sur les gars en tant que joueurs de basket-ball est souvent sous-estimé. Il n’y a pas si longtemps, Chris Webber le décrivait comme le meilleur joueur avec lequel il avait jamais joué. Il a qualifié le fait de s’habiller aux côtés d’Iverson d' »honneur ».

Cette semaine, une autre histoire a émergé qui a montré l’impact qu’Iverson a eu sur ses coéquipiers.

Dans une conversation avec JJ Redick, le tireur d’élite de longue date de la NBA, Kyle Korver, a révélé les conseils de changement de carrière que lui avait donnés Iverson.

« L’IA était incroyable pour moi », a-t-il déclaré. «J’étais un choix de deuxième ronde, et je ne suis pas garanti la première année ou la deuxième année, et ce dont vous avez besoin plus que tout, c’est d’un peu de confiance. Donc nous n’avions personne dans l’équipe qui pouvait tirer du tout. Alors si tu ne peux pas tirer, pourquoi te le passerais-je ? Je vais juste le tirer.

«Il avait son bras autour de moi tous les jours, disant de tirer le ballon et de me faire confiance. C’est une légende, et il est dans une autre stratosphère. Sa carrière et sa personnalité légendaires et emblématiques et le fait d’avoir cette personne avec moi pour m’encourager étaient incroyables pour moi.

Iverson a donné à Korver la confiance dont il avait besoin pour être un tireur à succès en NBA, et il a eu une carrière extrêmement réussie à la suite de cela.

À cause de cela, Korver n’arrête jamais de chanter les louanges d’Iverson.

C’est un costume d’Halloween. https://t.co/xDN5ukIuKB – Jeu 7 (@game7__) 30 octobre 2021

«Il était l’individu le plus talentueux; il pouvait tout faire », a poursuivi Korver. « Que ce soit du sport, du basket évidemment, regardez-le lancer un ballon de football comme un laser. Il savait chanter, dessiner. Il dessinait ces personnages dans le bus ou dans les vestiaires, et c’était la chose la plus drôle qui soit. Peu importe ce à quoi il pensait, avec un peu de travail, il allait le découvrir. »

Sur la base des bonnes choses que tous les anciens coéquipiers d’Iverson ont à dire à son sujet, il est encore plus difficile de justifier pourquoi les Philadelphia 76ers refusent de le laisser s’impliquer dans l’organisation. Il pourrait sans doute beaucoup les aider en termes de gestion des joueurs, comme en témoignent les récents événements.

En rapport: Blake Griffin se moque des fans des Pistons après la victoire des Big Nets (vidéo)