Les conseils de Djibril Cissé à Kylian Mbappé

06/04/2021 à 20:51 CEST

Martí Grau

L’ancien footballeur français Djibril Cissé a critiqué le jeune attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. Dans un communiqué pour l’émission L’Equipe du Soir, du journal L’Equipe, Cissé n’a pas compris les propos du Français où il disait ne pas être au niveau de Messi ou Cristiano. « Cela me dérange qu’il pense qu’il n’est toujours pas aussi bon que Messi et Ronaldo tout en disant qu’il se convainc qu’il l’est, car sa phrase n’a pas de sens.. «

Cissé lui-même estime également que les paroles que le joueur a prononcées sur Radio Monte Carlo Sport en se comparant à eux pourraient même être positives si elles font de lui un meilleur footballeur. « Vous avez le droit de penser que vous êtes le meilleur, si cela vous aide. Et c’est bon pour lui. »

En outre, il estime que les critiques des gens à l’égard de ses déclarations ne sont pas non plus bonnes. « Si j’ai un conseil à lui donner, c’est qu’il ne devrait pas se concentrer sur ce que les gens disent. » Il en a également profité pour établir une comparaison entre Mbappé et Thierry Henry, qu’il considère comme un exemple à suivre. « Les gens ont dit la même chose à propos de Thierry Henry et cela ne l’a pas empêché de sourire quand il a composé. «

Dans le cas d’Henry, Cissé admire sa grande capacité à échapper aux critiques basées sur les buts. « Il a répondu aux journalistes avec des objectifs. Après, c’est une question d’esprit. Tout le monde est différent. Ne devrait pas s’arrêter là. «

Après son passage dans des équipes telles que l’Olympique de Marseille et Liverpool, équipe avec laquelle il a remporté une Ligue des champions en 2005, Djibril Cissé a fini par prendre sa retraite du football avec la française JS Saint-Pierroise en 2018 à 37 ans. Avec une longue carrière de plus de 20 ans, Cissé avait désormais des mots pour son compatriote, à qui il demande la prudence dans ses propos.