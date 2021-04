Les conseils de Ferrari pour Schumi, “ la passion vers le succès ”

Mattia Binotto a dit à Mick Schumacher de «s’amuser» en Formule 1, disant au junior Ferrari que «la passion» pour le travail se traduirait par le succès.

Arrivé en Formule 1 sur le dos de son succès au championnat de Formule 2, Schumacher s’est retrouvé à passer de l’avant de la grille à l’arrière.

Haas a annoncé avant même le début du championnat 2021 que le seul objectif de l’équipe était d’éviter de terminer P10, en utilisant plutôt la campagne de cette année pour donner à Schumacher et à son coéquipier Nikita Mazepin le temps de s’adapter à la Formule 1.

Mais alors que Schumacher court pour Haas, Ferrari surveille son pilote junior, le joueur de 22 ans passant du temps avec la Scuderia avant le Grand Prix du Portugal de ce week-end.

Lorsqu’on lui a demandé si le patron de l’équipe Ferrari, Matti Binotto, lui avait offert des conseils après une autre course à l’arrière du peloton à Imola, Schumacher a déclaré à la Gazzetta dello Sport: «Il me demande de m’amuser, d’apprécier ce que je fais parce que c’est la seule façon vous pouvez extraire tout le potentiel qui est en vous.

«Et si vous pouvez transmettre cette passion à votre équipe, vous pourrez toujours gagner des courses, des championnats.»

Gagner est – sauf miracle – un pas de trop pour Schumacher et Haas dans le championnat de cette année.

Au lieu de cela, son objectif est de s’assurer qu’il s’améliore semaine après semaine.

«Je veux voir une amélioration du début à la fin de la saison», a-t-il déclaré.

«Au niveau de l’équipe, vous devez apprendre le plus rapidement possible ce qui doit être fait cette année. Et ce qui peut aider à commencer à développer la voiture pour 2022, qui sera une saison cruciale. »

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Schumacher a également été interrogé sur son passage à la Formule et en quoi cela diffère de la course dans la série junior.

Selon le pilote, ce n’est pas le cas, il est toujours en course avec un «volant» juste sur une plus grande scène.

«En fin de compte, la F1 n’est pas si différente des catégories préparatoires», a-t-il expliqué.

«Quand les gens me posent des questions à ce sujet, j’aime leur rappeler que lorsque vous vous lancez dans le karting, vous apprenez à utiliser le volant, vous apprenez également à utiliser votre talent, à gérer une course, à travailler avec les mécaniciens. .

«Donc en Formule 4, tout est un peu plus grand, vous avez un ingénieur, deux mécaniciens, une équipe. C’est pareil en F3, seules les équipes sont plus grosses et plus professionnelles et les voitures sont plus rapides. Vous avez plus d’appui et plus d’ingénieurs.

«En F2, vous êtes déjà à un niveau professionnel très élevé. Toutes les équipes sont bonnes, je veux dire qu’elles sont capables de faire du bon travail. C’est juste une question de s’adapter à l’équipe, de trouver la direction qui permet de progresser, d’aller vite et bien régler la voiture.

«En gros, tout ce que vous apprenez à ces stades de croissance, depuis le karting, fait partie de votre bagage et vous permet de performer en F1. Maintenant, nous devons travailler avec l’équipe et développer la voiture. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.