Les conseils de Nico Rosberg pour le titre de champion de Formule 1 à Max Verstappen

Nico Rosberg a donné un aperçu de la façon de prendre le dessus sur Lewis Hamilton dans une bataille pour le championnat du monde – tout comme Max Verstappen essaie de le faire.

Après deux tentatives infructueuses au cours desquelles il a terminé deuxième de son coéquipier Mercedes par 67 et 59 points respectivement, Rosberg a finalement renversé la vapeur en 2016 lorsqu’il a triomphé de cinq points – puis a rapidement pris sa retraite, après avoir atteint son « objectif ».

Après trois années au cours desquelles ni Sebastian Vettel, initialement, ni Valtteri Bottas n’ont été en mesure de soutenir un défi, Hamilton a trouvé en 2021 un autre adversaire redoutable à Verstappen, qui mène le classement des pilotes de six points avec six courses restantes.

La différence entre le Néerlandais et Rosberg, bien sûr, est que le prétendant actuel à la couronne court pour une équipe rivale, Red Bull, plutôt que Mercedes, donc la bataille pour le titre pourrait être décidée par quelle voiture s’avère avoir l’avantage dans le semaines de clôture de la campagne.

Mais d’un point de vue psychologique, l’Allemand a décrit ce qui est nécessaire pour conquérir le septuple champion du monde.

« Pour gagner un championnat du monde de Formule 1, vous devez d’abord regarder votre rival », a déclaré Rosberg lors d’une interview avec SquareMile.com.

« Dans mon cas, c’était Lewis, il était le seul véritable rival, et il s’est maintenant avéré être le meilleur de tous les temps, donc le niveau est incroyablement élevé.

« Mais comme c’est le cas pour tout humain, il y a aussi quelques faiblesses.

« Tout d’abord, il est important d’être à votre niveau absolu à 110% pour toute la saison, car rien de moins, vous n’aurez tout simplement aucune chance contre lui.

« Et il est également important d’être constant tout au long de la saison, de ne pas vraiment avoir de grosses et mauvaises courses et de livrer à chaque instant.

« Ensuite, Lewis a aussi ces périodes où il perd un peu de motivation, il a ces creux de forme, et puis il est important de maximiser ces moments, de le garder un peu plus longtemps.

« Si tous ces ingrédients sont réunis, vous avez une chance et c’est ce qui s’est passé en 2016. »

Rosberg a déclaré qu’il avait également appris de son ancien coéquipier chez Mercedes, Michael Schumacher, comment rallier fermement ses collègues.

« De Michael, j’ai appris tout le truc du teambuilding », a-t-il déclaré. « Connaître les noms et les anniversaires de chacun, et vraiment obtenir l’équipe derrière vous en prenant vraiment soin des gens.

« Michael organisait toujours des soirées, des voyages, des apéros pour les mécaniciens, et j’ai vraiment trouvé ça formidable alors j’ai pris ça en compte.

« Et puis la mentalité sportive aussi. Comme, il était un guerrier dans tout ce qu’il faisait. Il a vraiment essayé d’entrer dans la tête de son adversaire et de le rabaisser mentalement, et c’était une grande courbe d’apprentissage pour en être témoin… parce qu’il me le faisait !

«Je pense aussi utiliser les médias à son avantage. Les médias sont un outil tellement puissant que vous pouvez utiliser pour gagner.

