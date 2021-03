Les conseils de Sacchi à Pep Guardiola

31/03/2021 à 12:46 CEST

Ancien entraîneur italien Arrigo Sacchi fête ses 75 ans ce jeudi et la moitié italienne « La Gazzetta dello Sport » l’a interviewé pour passer en revue des anecdotes avec des chiffres tels que Frank Rijkaard, Silvio Berlusconi ou vos conseils envers Pep Guardiola.

Interrogé sur les équipes actuelles qu’il aimait, il a mentionné le Bayern et Manchester City depuis qu’il a de nouveau insisté. « En novembre, à son moment le plus critique, Guardiola m’a appelé et je lui ai dit: » Vous ne poussez plus « . Pep améliore les ligues dans lesquelles il s’entraîne, transmet courage et idées, comme mon Milan l’a fait », a-t-il voulu expliquer à propos de l’entraîneur catalan.

Au cours de l’entretien, il a également expliqué ses débuts dans le monde du football. «J’ai commencé comme attaquant, puis je suis descendu sur le côté. A Lugo Baracca j’ai joué contre Capello, le 10e du SPAL. Dans la première partie, il m’a fait deux pipes. Il a dit: «Caño» et m’a fait passer le ballon entre mes jambes. J’ai juré que s’il recommençait, je le frapperais « révélé.

Sacchi a également rappelé une anecdote avec Rijkaard et Florentin avant de commencer un classique. « Je me souviens de Rijkaard dans le tunnel du Bernabéu, fumant très débordé, quelques minutes après le départ. Il a entraîné le Barça, j’étais le directeur technique de Madrid. J’ai dit: «Ne vous inquiétez pas, vous allez gagner facilement, nous ne sommes pas compétitifs. Florentino m’a écouté et m’a dit: « Es-tu avec nous ou avec eux? » Le Barça a gagné 3-0 « .

Sur Berlusconi a révélé la grande offre qu’il a faite de travailler à Monza. « Il m’a promis une maison et un majordome si j’allais à Monza en tant que directeur technique. J’ai dit » non merci, il est tard. « , il a compté.

De plus, il n’a pas caché ses réflexions et ses croyances religieuses. « Je prie tous les soirs, je vais à l’église. Je sais que Dieu doit me pardonner quelque chose: j’aimerais avoir plus de foi. Je ne peux pas croire qu’il y a quelque chose après la vie. J’espère que je me trompe. Ils disent qu’il est attentif mériter? Attendons. Au moins il « Il a noté sa foi.