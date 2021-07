Les conseils du CDC sur les masques mettent les parents en colère à l’approche de la nouvelle année scolaire: “Arrêtez la folie”

Les autorités sanitaires américaines recommandant que les enfants se masquent à l’école cet automne, les parents et les décideurs politiques de tout le pays ont été à nouveau plongés dans un débat sur la question de savoir si les couvre-visages devraient être facultatifs ou obligatoires.

La variante delta du coronavirus menace désormais de bouleverser l’enseignement normal pour une troisième année scolaire consécutive. Certains États ont indiqué qu’ils respecteraient probablement les directives du gouvernement fédéral et exigeraient des masques. D’autres laisseront la décision aux parents.

La controverse se déroule à un moment où de nombreux Américains sont à bout de nerfs avec des restrictions pandémiques et d’autres craignent que leurs enfants ne soient mis en danger par ceux qui ne prennent pas le virus assez au sérieux. Dans une poignée d’États dirigés par les républicains, les législateurs ont interdit aux écoles d’exiger des masques.

Dans le Connecticut, des rassemblements anti-masques ont eu lieu devant la résidence officielle du gouverneur Ned Lamont à Hartford, et des panneaux de pelouse et des autocollants pour pare-chocs l’appellent à “démasquer nos enfants”. Le démocrate a déclaré qu’il suivrait probablement les derniers conseils des Centers for Disease Control and Prevention.

Le CDC a recommandé mardi des masques d’intérieur pour tous les enseignants, le personnel, les étudiants et les visiteurs des écoles du pays, quel que soit leur statut vaccinal. L’agence a cité le risque de propagation de la variante delta hautement contagieuse, même parmi les personnes vaccinées.

Alima Bryant, 33 ans, mère de quatre enfants qui organise des parents anti-masques à Branford, Connecticut, a déclaré qu’elle n’était pas une théoricienne du complot, mais elle pense que les scientifiques ont exagéré les dangers du COVID-19, en particulier pour les enfants. Elle a déclaré qu’elle retirerait ses enfants de l’école plutôt que de les soumettre au port de masques, qui, selon elle, sont plus susceptibles de les rendre malades que le virus.

“Surtout avec les petits enfants, je peux imaginer à quelle fréquence ils touchent des choses sales, puis touchent le masque”, a-t-elle déclaré. “De plus, à la maternelle, vous devez apprendre des repères sociaux, et même avec la parole et tout, il est si important de ne pas porter de masque.”

Mais des parents comme Ryan Zuimmerman, de Lenexa, Kansas, craignent que cette approche ne prolonge la pandémie.

Dans le comté de Johnson, au Kansas, le comté le plus peuplé de l’État, cinq districts recommandent mais n’exigent pas de masques. Un sixième arrondissement n’a pas encore décidé.

Zimmerman, s’exprimant lors d’une récente réunion des commissaires de pays, a déclaré que si les masques ne sont que recommandés et non obligatoires, “95 % des enfants ne les porteront pas”.

“Il ne s’agit pas de confort, de contrôle, d’obéissance ou de vos droits. Il ne s’agit pas de complot ou de maltraitance d’enfants. Il s’agit de faire aux autres ce que vous voulez qu’ils vous fassent”, a-t-il déclaré.

« Je vous demande ceci : si c’était votre enfant qui était à haut risque, et si vous deviez envoyer cet enfant que vous aviez passé toute votre vie à protéger à l’école dans cet environnement ? »

Une autre réunion publique, celle-ci dans le comté de Broward, en Floride, a dû être reportée d’une journée cette semaine après qu’environ deux douzaines d’adversaires masqués ont mené des matchs hurlants avec des membres du conseil scolaire et brûlé des masques à l’extérieur du bâtiment.

Lorsque la discussion a repris mercredi, elle était limitée à 10 orateurs publics, et tous sauf un se sont prononcés avec véhémence contre les masques, affirmant que leurs droits personnels étaient érodés.

Vivian Hug, une vétéran de la Marine, a amené ses jumeaux avec elle alors qu’elle s’adressait aux membres du conseil d’administration, affirmant qu’elle était fatiguée de la “propre peur” et renonçait aux “libertés au nom de la sécurité”.

“S’il vous plaît, arrêtez la folie. Vous avez déjà fait du mal à ces enfants qui doivent porter des masques”, a-t-elle déclaré avant de mettre sa fille devant le microphone, où la petite fille s’est plainte que les masques lui rendaient la respiration difficile et lui donnaient des maux de tête.

Mais le Dr Karyl Rattay, directeur de la Division de la santé publique du Delaware, a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve crédible que les masques ne soient pas sûrs pour les enfants. Elle a déclaré que la science est claire que les couvre-visages ont empêché la propagation du COVID-19 dans les écoles.

“Si nous voulons avoir des enfants à l’école cet automne, et autant d’enfants que possible, les masques sont un élément clé”, a-t-elle déclaré.

Au milieu du débat, il y a aussi une pression pour faire vacciner plus d’enfants plus âgés. Le président Joe Biden a demandé aux écoles d’héberger des cliniques de vaccination pour les 12 ans et plus, et les États commencent également à discuter de l’opportunité d’obliger les employés de l’école à être vaccinés ou à subir des tests fréquents pour le coronavirus.

“Pour moi, cela me semble très raisonnable”, a déclaré le Dr Joseph Kanter, responsable de la santé publique du ministère de la Santé de la Louisiane. « Vous atteignez l’objectif de fournir un environnement sûr. Vous conservez un certain choix. Et il est clair que la plupart des gens vont regarder cela et dire qu’il est logique pour eux de se faire vacciner, compte tenu de ce contexte. »

La pression pour vacciner les enfants varie selon les pays. La moitié des 12 à 17 ans de Tartu, la deuxième ville d’Estonie, ont reçu leur premier vaccin, et les autorités sanitaires locales s’efforcent de porter ce nombre à 70 % avant le début de l’année scolaire. Des pays comme le Danemark et la France encouragent également activement la vaccination des enfants, tandis que d’autres comme la Suède et le Royaume-Uni n’ont pas encore commencé à vacciner en masse les moins de 18 ans.

Le vaccin Pfizer est actuellement le seul vaccin américain autorisé pour les enfants de 12 ans et plus. Moderna s’attend à ce que la Food and Drug Administration se prononce bientôt sur sa demande pour les enfants du même groupe d’âge.

Moderna a déclaré lundi qu’elle s’attend à disposer de suffisamment de données pour demander l’autorisation de la FDA pour les jeunes enfants d’ici la fin de cette année ou au début de 2022. Pfizer a déclaré qu’elle prévoyait de faire une demande en septembre pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.

Mais certains parents, comme Bryant, disent qu’ils ne feront pas vacciner leurs enfants, même une fois que les enfants seront éligibles, jusqu’à ce qu’ils en sachent plus sur les effets secondaires potentiels. Bryant a déclaré qu’elle connaissait des personnes qui ont eu des réactions sévères et d’autres qui pensent que cela a affecté leurs cycles menstruels.

Kanter exhorte les familles à vacciner tous les enfants éligibles. Il a déclaré que l’argument selon lequel ils tombent rarement gravement malades à cause de COVID-19 devient obsolète.

“En nombre absolu, nous voyons des individus plus jeunes et des enfants devenir plus malades en plus grand nombre et obtenir des nombres plus graves avec delta qu’auparavant”, a-t-il déclaré.

Les jeunes eux-mêmes sont aux prises avec la désinformation et l’hésitation à l’égard des vaccins parmi les parents et les pairs.

Angelica Granados, 16 ans, d’Albuquerque, Nouveau-Mexique, a finalement obtenu la permission de sa mère de prendre un vaccin COVID-19 le mois dernier. Elle s’inquiétait d’une éventuelle réaction allergique.

“J’ai toujours voulu le prendre”, a déclaré Granados, décrivant le coup comme un choix entre “retourner à une vie normale” ou risquer une infection.

Sa mère, Erica Gonzales, est restée là pendant qu’elle recevait l’injection et a attendu avec elle pendant une période d’observation prolongée de 30 minutes.

“Je ne voulais pas qu’elle le prenne, mais je veux dire, c’est son choix. C’est son corps. C’est elle qui le connaît le mieux”, a déclaré Gonzales.