Les conseils du spécialiste pour maîtriser l’anticoagulation

22/11/2021 à 17:49 CET

En Espagne, il y a environ un million personnes anticoagulées. Ce sont des patients qui ont besoin de médicaments pour contrôler leurs niveaux de la coagulation du sang et, ainsi, éviter l’apparition de caillots.

La plupart de ces personnes doivent prendre ce type de médicament en raison de la présence d’une fibrillation auriculaire avec des facteurs de risque prothrombotiques.

Comme expliqué par le docteur Juan José Gómez Doblas, vice-président de la Société espagnole de cardiologie (SEC) et cardiologue à l’hôpital universitaire Virgen de la Victoria de Malaga, « le traitement classique est l’antivitamine K, dont les principaux exemples sont la warfarine et l’acénocoumarol (Sintrom). Plus d’un demi-million de personnes sont traitées par antivitamine K dans notre pays ».

Cependant, certaines études descriptives ont révélé que 48,26% des patients atteints de fibrillation auriculaire non valvulaire et traités par anticoagulants oraux avec de la vitamine K avaient un mauvais contrôle.

« Ces personnes sont confrontées à une probabilité plus élevée de subir des événements tels que des accidents vasculaires cérébraux et des saignements que les personnes ayant un bon contrôle de l’anticoagulation », rappelle le vice-président de la SEC.

Le spécialiste en cardiologie veille également à ce que les patients mal contrôlés aient une moins bonne qualité de vie et des pertes de productivité plus importantes.

Options de traitement anticoagulant

Cependant, il existe d’autres options de traitement telles que les anticoagulants sous-cutanés ou IV, tels que les héparines. Et les anticoagulants oraux à action directe (AOD) sont également disponibles depuis environ 10 ans.

El doctor Gómez Doblas asegura que uno de los retos de la anticoagulación en España pasa por «mejorar los niveles de buen control de anticoagulación en los pacientes con antivitamina K y esto se puede hacer elevando los porcentajes de uso de ACOD dada su seguridad y confortabilidad para les patients ».

En revanche, le vice-président de la SEC assure qu’il est nécessaire de réaliser des études par sexe qui permettent de savoir s’il existe des différences dans la prise en charge de l’anticoagulation dans cette population.

«Actuellement, il n’y a pas de données fiables qui montrent des niveaux inférieurs d’anticoagulation chez les femmes, et bien que moins d’attention a été liée à des symptômes tels que des palpitations en euxCela n’a pas été démontré dans des études bien conçues », conclut le Dr Gómez Doblas.

Conseils pour garder l’anticoagulation sous contrôle

La mesure de l’indicateur appelé INR indique l’efficacité de l’anticoagulation sanguine. L’optimum est qu’il reste dans une fourchette entre 2 et 3.

S’il tombe en dessous de cette fourchette, le risque d’AVC augmente, tandis que s’il reste au-dessus de cette fourchette, les chances d’AVC augmentent. hémorragie.

Pour garder les niveaux d’anticoagulation sous contrôle, la FEC propose cette série de recommandations :

Prenez toujours l’anticoagulant en même temps, vous éviterez ainsi l’oubli. Et, bien sûr, vous devez prendre la dose exacte prescrite par le médecin pour chaque jour. Ne modifiez jamais la dose par vous-même. Si vous oubliez de prendre votre dose à l’heure habituelle, mais que vous le découvrez plus tard dans la journée, prenez-la dès que possible. Mais si vous ne vous en souvenez pas avant le lendemain, conservez votre dose ; c’est-à-dire, ne le changez pas vous-même ou n’en prenez pas deux fois plus, mais informez votre médecin si vous l’avez oublié. Gardez à l’esprit que l’acide acétylsalicylique, ses dérivés et les médicaments qui en contiennent, y compris de nombreuses préparations antigrippales, augmentent la effet des anticoagulants et risque hémorragique Pour la même raison (risque hémorragique), vous ne devez pas prendre d’anti-inflammatoires en général, car ils interfèrent significativement avec le traitement. En cas de fièvre ou de douleur, des médicaments comme le métamizole ou le paracétamol peuvent être pris. Le médecin doit être informé à la fois de l’arrêt et de la mise en route d’autres médicaments. Les injections profondes sont interdites, par exemple intramusculaires ou intra-articulaires. Eviter les boissons alcoolisées Si vous devez vous rendre chez le dentiste pour une extraction dentaire ou pour des examens exploratoires invasifs (endoscopie, coloscopie, biopsie), consultez votre centre d’hémostase ou votre médecin une semaine à l’avance. le médecin qui surveille la coagulation doit être prévenu.La vitamine K peut interférer avec les anticoagulants. Pour cette raison, portez une attention particulière aux légumes à feuilles vert foncé (épinards ou blettes), aux choux (brocolis, choux ou choux de Bruxelles) et aux produits végétaux fermentés (choucroute ou thé vert).