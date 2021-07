Les conseils municipaux du Grand Manchester demandent aux résidents d’avoir sept poubelles | Royaume-Uni | Nouvelles

Les ministres veulent introduire de nouvelles mesures pour normaliser la collecte des déchets en Angleterre à partir de 2023 dans le but d’augmenter les taux de recyclage dans le cadre de son projet de loi sur l’environnement. Les ménages pourraient être équipés de quatre bacs pour les matières recyclables sèches – comme le verre, le métal, le plastique, le papier et le carton – ainsi que des contenants pour les matériaux non recyclables, les déchets de jardin et les déchets alimentaires.

Le gouvernement fait également pression pour que les déchets alimentaires soient collectés séparément et sur une base hebdomadaire dans le cadre du remaniement, rapporte le Manchester Evening News. Cela pourrait représenter sept bacs différents par ménage.

Et le comité des déchets et du recyclage du Grand Manchester craint que les propositions ne conduisent à des « rues pleines de poubelles » et à un encombrement qui pourrait bloquer les trottoirs pour les personnes à mobilité réduite.

Allan Quinn, un conseiller travailliste de Bury, a déclaré le 13 juillet au comité des déchets et du recyclage : « Je pense que nous payons le prix d’avoir 20 ans d’avance.

« Nous avons un système qui fonctionne, et s’il n’est pas en panne, n’essayez pas de le réparer. Les habitants vont devenir fous à cause de ça.”

Lui et d’autres conseillers pensent que la Greater Manchester Combined Authority devrait plutôt conserver son système à quatre bacs.

Ils soutiennent que les maisons mitoyennes et les immeubles d’appartements pourraient ne pas être en mesure d’accueillir les nouvelles poubelles et que les camions supplémentaires nécessaires pour les récupérer entraîneraient des embouteillages et une augmentation des émissions des véhicules.

Des inquiétudes ont également été exprimées quant au manque de chauffeurs pour les camions poubelles.

Stephen Adshead, un conseiller travailliste de Trafford, a déclaré qu’il vivait dans une zone en terrasses et que les jours de collecte actuels ” peuvent déjà être le chaos “.

« Il y a de gros arguments pour les résidents qu’ils veulent moins de poubelles, pas plus de poubelles », a-t-il déclaré au comité.

« Si nous interrogeons les résidents et obtenons des commentaires, je pense qu’ils voudront moins de poubelles et qu’ils seraient horrifiés par la perspective d’en avoir plus, et plus cela va devenir déroutant. »

Roy Driver, qui représente les travaillistes à Stockport, a fait part de ses préoccupations concernant les nouvelles poubelles proposées bloquant les routes, les trottoirs et les allées, et l’effet d’entraînement potentiel sur les personnes vulnérables.

Il a déclaré : « L’un des problèmes, en dehors du stockage avec la plupart des collectes de poubelles, est l’encombrement des rues.

“Les aveugles ont du mal à passer, ainsi que les personnes à mobilité réduite et les femmes avec des poussettes. Si nous avons plus de poubelles, ce problème sera exacerbé.”

La conseillère conservatrice Adele Warren a déclaré qu’elle pouvait voir les mérites des collectes hebdomadaires de nourriture même si ce serait “incroyablement difficile”.

Les autorités locales du Grand Manchester s’efforcent d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2038, a-t-elle déclaré, et cela pourrait conduire à transformer davantage de déchets alimentaires en biogaz – un type d’énergie renouvelable – pour aider à atteindre cet objectif.

Cllr Warren a ajouté: “Même si je peux voir pourquoi nous faisons pression contre cela, je peux voir pourquoi le gouvernement le demande également.”

Le gouvernement devrait répondre aux autorités locales à l’automne, avec de nouvelles consultations sur les orientations statutaires et les normes de service minimales attendues en 2022.

Selon le District Councils’ Network, qui représente 183 autorités locales en Angleterre, les propositions du gouvernement pourraient coûter jusqu’à 680 millions de livres sterling par an.

Le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales a déclaré que lorsqu’il n’est pas possible d’avoir sept poubelles, les autorités locales peuvent collecter les déchets recyclables de deux ou plusieurs flux de déchets ensemble.

Un porte-parole a déclaré en juin : “Nous allons plus loin et plus vite pour recycler davantage de nos déchets pour protéger l’environnement – moins de 10 % des déchets ménagers vont maintenant à la décharge et la quantité de déchets alimentaires recyclés a augmenté de plus de 40 pour cent depuis 2015.

“Mais nous devons faire plus, et grâce à nos réformes majeures des collectes en bordure de rue, nous augmenterons les niveaux de recyclage et intensifierons notre guerre contre la pollution plastique – tandis que nos propositions de collecte hebdomadaire des déchets alimentaires maximiseront le recyclage et arrêteront l’accumulation de déchets malodorants autour des maisons . “