Brian De Palma dit qu’il a montré à George Lucas ce qu’il avait, et la première chose que George a dit était qu’il avait besoin de mettre les choses en place. Si vous avez vu le film, la configuration des différentes missions du film où tout est présenté au public fait partie intégrante et conduit à une partie du drame et de l’anticipation entourant les décors.