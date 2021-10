Les conséquences de l’insurrection donnent le Sadz à un ancien béret vert et à un entrepreneur de la CIA devenu terroriste :(

Histoire brute

« C’est une personne qui n’a jamais été incarcérée de sa vie », a déclaré l’avocat, qui a ajouté que McKellop a régulièrement « pleuré » et a souligné que « cela a eu un impact significatif sur lui ».

MacFarlane rapporte également que l’avocat de McKellop, en plus d’affirmer que leur client n’est pas venu à l’émeute pour commettre des actes de violence, a également détaillé à quel point il était émotionnellement bouleversé après avoir été arrêté et détenu pendant plusieurs mois.

De plus, des images des caméras de sécurité du Capitole américain semblent montrer l’homme de Fishersville à l’extérieur du Capitole dans la foule.

Sur certaines photos, McKellop porte un mât auquel sont attachés au moins deux drapeaux différents : un drapeau national Blue Line et un drapeau Betsy Ross 13 étoiles avec les mots « Trump ». Keep America Great’ imprimé dessus.

Dans la confrontation, l’enquêteur du FBI a déclaré que l’officier s’était positionné avec un spray anti-émeute dirigé vers McKellop et la foule, lorsque McKellop, qui portait un masque à gaz, a ramassé un mât de drapeau au sol et l’a poussé dans le visage du officier, puis en lançant le mât de drapeau, d’une manière similaire à lancer une lance.

À un moment donné, McKellop aurait franchi la ligne d’officiers près du bas de l’échafaudage du Capitole des États-Unis. Les enquêteurs ont déclaré que McKellop avait poussé les agents hors de son chemin et avait finalement été impliqué dans une confrontation avec un officier.

McKellop, qui a quitté le service en 2010, a travaillé pas plus tard qu’en 2018 pour la CIA et le département d’État, ont déclaré les procureurs dans de récents dossiers judiciaires. Une personne familière avec son cas a déclaré précédemment que McKellop travaillait comme entrepreneur en Irak.

Greg Hunter et Seth Peritz, deux avocats de la défense de McKellop, ont cité ses 22 ans d’uniforme et ses trois médailles Bronze Star alors qu’ils plaidaient en faveur de sa libération de prison jusqu’à son procès.

« L’accusé a reçu une formation militaire et de combat approfondie – y compris une formation au combat rapproché – remontant aux années 1990 », ont écrit les avocats américains. « Il a été déployé à l’étranger pas plus tard qu’en 2018 en tant qu’entrepreneur travaillant pour la Central Intelligence Agency et le Département d’État. »

« Il est préoccupant que l’accusé ait gardé un » sac de transport « qui comprenait une arme à feu dans sa voiture », lit-on dans le dossier des avocats américains. « L’accusé est clairement venu au Capitole préparé à une action violente le 6 janvier, et les preuves récupérées dans son véhicule indiquent qu’il est resté prêt à tout ce qu’il pourrait vouloir faire ensuite, y compris un éventuel vol. »