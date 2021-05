Les conséquences du dernier jour: qui reste, qui part, qui a une autre chance de se battre

(Pour un rappel des scénarios à venir dans ce week-end final, consultez notre série en deux parties le dernier jour. La partie 1 couvre la Bundesliga, la deuxième partie couvre la 2. Bundesliga et 3. Bundesliga)

Lors d’un dernier jour plein de surprises, les trois divisions ont eu leur juste part de drame et de tension accrus. Le Bayern Munich était la seule équipe à avoir remporté le championnat dès le week-end dernier – les titres étant toujours à gagner dans les 2e et 3e divisions de la pyramide du football allemand.

Il y a eu beaucoup de surprises dans toute la ligue, alors regardons ce qui nous attend. Nous partons du bas de la 3. Liga.

3. Bundesliga

Champion: Dynamo Dresde

Promotion: Dynamo Dresde, Hansa Rostock

Playoff de la promotion: FC Ingolstadt 04

(Résultats: Wehen Wiesbaden 0-1 Dynamo Dresden / Hansa Rostock 1-1 VfB Lübeck / Ingolstadt 3-1 1860 München)

Dresde avait besoin d’un minimum d’un match nul pour décrocher son deuxième titre de 3. Liga. Un but précoce sur corner de l’attaquant Pascal Sohm était tout ce qu’il fallait pour décrocher le titre.

Pour Rostock, ils avaient besoin d’un minimum d’un nul contre Lübeck, 19e place, pour obtenir une promotion automatique. Lübeck a frappé le premier à la 21e. Un grand ballon traversant a trouvé les pieds de Soufian Benyamina qui a réussi à repousser chaque défenseur de Rostock qu’il a vu pour faire passer un ballon devant le gardien de but. Juste à la porte de la mi-temps, Lübeck a commis deux fautes dans la surface de réparation de 18 mètres qui méritaient des pénalités et l’arbitre a pointé du doigt l’endroit. Bentley Bahn de Rostock a calmement placé une balle à droite du filet pour faire du match 1-1 – c’est là que le match se terminerait.

Avec 1860 München et Ingolstadt en lice pour au moins la place pour les éliminatoires de promotion, ils sont tous les deux entrés dans ce match avec un résultat positif. Les choses ont rapidement mal tourné pour Die Löwen lorsque le gardien de 1860 Marco Hiller a été expulsé dans le 9 ‘pour avoir lancé un défi incroyablement imprudent en dehors des sentiers battus sur un attaquant solitaire qui doit être vu:

Le gardien suppléant Tom Kretzschmar a ensuite inscrit deux buts en première période. Un but de Dennis Erdmann a porté le score à 2-1, mais une pénalité de temps d’arrêt a assuré la place d’Ingolstadt dans les éliminatoires de promotion.

Relégation

16. KFC Uerdingen 05

————————————

17. SV Meppen

18. FC Bayern Munich II

19. VfB Lübeck

20. SpVgg Unterhaching

Lübeck et Unterhaching ont vu leur destin scellé avant que le week-end dernier n’ait lieu, laissant les trois équipes au-dessus de la 19e se battre pour ce qui équivalait à un point de sécurité.

Le Bayern München II avait besoin de tout pour se frayer un chemin contre Hallescher. Ils avaient besoin de vitesse, de précision et d’un bon travail d’équipe dans une saison où cela semblait manquer.

Le jeu était terminé dès la première minute:

Dans ce qui peut être décrit avec précision comme un pet cérébral, Justin Che du Bayern a oublié qu’il était sous pression et a ouvert son corps pour une passe à Ron-Torben Hoffmann. L’ailier de Hallescher Braydon Manu a immédiatement enlevé le ballon du pied du Che et inscrit un but à domicile. C’était le seul but de tout le match. Un an après avoir remporté le titre de 3. Liga, le Bayern München II jouera dans la Regionalliga l’année prochaine.

On pourrait dire la même chose de SV Meppen. Pour être juste envers eux, ils ont fait leur part. Ils avaient besoin d’une victoire pour rester en sécurité et une victoire est ce qu’ils ont obtenu. Les buts de la 35e et de la 52e les ont menés 2-0 face au MSV Duisburg. Même lorsque Die Zebras en a retiré un à la 74e pour porter le score à 2-1, Meppen a réussi à fermer les choses. Maintenant, tout ce dont ils avaient besoin était que le KFC Uerdingen perde contre Waldhof Mannheim.

KFC Uerdingen 05 n’avait besoin que d’un point pour rester en place. Ils ont obtenu ce point dans un match nul 1-1. Une première mi-temps serrée a vu les choses sans but à la fin des 45 premières minutes. Dans la 62 ‘, un but de Mike Feigenspan a permis de décrocher au moins un point pour KFC. Un but de Marcel Costly dans la 85 ‘a fait 1-1, mais pour les équipes ci-dessous, le mal était fait.

2. Bundesliga

Champion: VfL Bochum

Promu: Bochum, Greuther Fürth

Playoff de la promotion: Holstein Kiel

Au début de la dernière journée, la 1ère place Bochum avait deux points d’avance sur la 2ème place Kiel et trois de la 3ème place Greuther Fürth. À la fin de la journée, un match nul contre le SV Sandhausen aurait fait l’affaire en les aidant à remporter le titre de 2. Liga pour la quatrième fois de l’histoire du club. Un but de 29 ‘de Milos Pantovic de Bochum les a menés 1-0 en première période. Cela a été suivi par une attaque de buts dans les dernières étapes de la seconde mi-temps. Sanhausen est revenu à égalité à la 60e, mais Bochum a repris l’avantage à la 78e. Un but de sécurité à la 87e a confirmé le titre à Die Unabsteigbaren.

La promotion de Fürth signifie qu’il y aura plus de deux équipes bavaroises en Bundesliga la saison prochaine. Ce qui est peut-être le plus impressionnant dans la victoire de Die Kleeblätter, c’est que leurs trois buts dans leur victoire 3-2 sont survenus après qu’ils soient tombés à 10 hommes contre Fortuna Düsseldorf. Après que Fortuna a gagné 1-0 à la 26e, le milieu de terrain de Fürth Anton Stach a commis deux fautes de carton jaune à moins de cinq minutes d’intervalle pour entrer dans la moitié de terrain contre un homme. Cette pression a enhardi Fürth qui a marqué trois buts en seconde période. Un penalty de Branimir Hrgota à la 53e a été marqué par un but de Düsseldorf à peine trois minutes plus tard. L’ancien milieu de terrain du Bayern Julian Green a aidé Fürth à égaler même à 2-2 à la 69e et un but de Dickson Abiama à la 83e a officiellement scellé la victoire de l’équipe bavaroise et leur deuxième apparition en Bundesliga de l’histoire.

Holstein Kiel pourrait automatiquement remporter une victoire contre le SV Darmstadt, et après avoir grimpé 1-0 dans les 18 ‘, les choses semblaient prêtes pour la toute première apparition de l’équipe en Bundesliga. Cependant, à la sortie de la mi-temps, Darmstadt a inscrit trois buts à la 51e, à la 58e et à la 75e. Fin Bartles a marqué pour Kiel à la 87e pour rendre les choses intéressantes, mais l’absence d’un troisième but signifie que Kiel devra se battre pour la promotion.

Relégation

15. SV Sandhausen

———————————

16. VfL Osnabrück

———————————

17. Eintracht Braunschweig

18. Würzburger Kickers

C’était une tâche ardue pour l’Eintracht Braunschweig de sauter jusqu’à la sécurité. Tout espoir était nécessaire pour commencer par une victoire contre le Hamburger SV à la 5e place. À la mi-temps, HSV menait 3-0. Un quatrième but à la 76e a confirmé ce qui était connu à partir du moment où le premier but a été marqué à la 7e minute. Braunschweig descendait.

Osnabrück aura désormais deux manches de séries éliminatoires contre Ingolstadt pour tenter de rester en 2e division. Ils sont remontés sur Erzgebirge Aue à la 25 ‘, mais ont rapidement laissé passer deux buts à la 65’ et à la 76 ‘. Ils ont perdu la bataille, mais la guerre continue.

La défaite de Sanhausen contre Bochum ne les a pas condamnés grâce aux mauvais résultats en dessous d’eux. Ils restent hauts et secs en 2e division.

Bundesliga

Champion: Bayern Munich

Places en UEFA Champions League: Bayern Munich, RB Leipzig, Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg

Places en Ligue Europa: Eintracht Francfort, Bayer Leverkusen

Place de la Ligue de conférence Europa: 1. FC Union Berlin

Le plus gros combat de ce jour était pour la 7e place et la place inaugurale de la nouvelle Ligue Europa.

Quatre équipes étaient en lice pour la place: Union, Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart et SC Freiburg.

Stuttgart et Fribourg ont tous deux perdu leurs matchs. Stuttgart n’a pas pu trouver le filet lors de leur défaite 2-0 face à Arminia Bielefeld et Fribourg a permis à l’Eintracht Francfort de marquer deux buts tardifs pour laisser un match nul 1-1 devenir une défaite 3-1.

Quant à Mönchengladbach, ils ont écrasé leur pied sur le gaz tôt contre le Werder Brême. Ils remontaient 4-0 grâce aux buts de Lars Stindl (3e), Marcus Thuram (52e), Ramy Bensebaini (58e) et Florian Neuhaus (67e). Même deux buts à la fin de Brême n’étaient pas suffisants pour faire basculer l’élan en leur faveur. Il semblait que BMG allait rester en Europe.

Ensuite, Union a frappé l’or tardivement. C’était un match serré entre Die Eisernen et RB Leipzig. Justin Kluivert de RBL a marqué le premier à la 55 ‘, mais a été répondu à la 67’ par Marvin Friedrich de l’Union. Un match nul ne suffirait pas à l’Union Berlin pour jouer en Europe. Ils avaient besoin de trouver un objectif.

Max Kruse a répondu à l’appel.

Avec cet objectif de la tête, l’Union Berlin a officiellement réservé son voyage pour la quatrième compétition européenne de l’histoire de l’équipe.

Relégation

15. Arminia Bielefeld

————————————

16. 1. FC Köln

————————————

17. SV Werder Brême

18. FC Schalke 04

Avec Schalke relégué bien avant le mois de mai, les trois dernières places de relégation étaient à gagner.

Nous avons parlé plus haut d’Arminia Bielefeld mettant fin aux espoirs de Stuttgart de remporter 2-0 le football européen. Après avoir remporté la 2. Bundesliga avec 65 buts marqués l’an dernier, leur équipe n’a réussi à marquer que 26 buts pour elle-même dans l’élite. Ils chercheront à améliorer cette marque la saison prochaine.

La responsabilité des résultats de samedi est tombée aux pieds de la 17e place de Cologne. Contrairement à Bielefeld et Brême, qui jouaient des équipes qui se battaient pour l’Europe, ils ont joué l’équipe juste en dessous d’eux, Schalke. Après avoir marqué un but jugé hors-jeu, ils sont entrés dans la 80e avec un nul 0-0. Alors qu’Arminia bloquait la sécurité automatique, Brême perdait beaucoup. Köln avait besoin d’un but et d’une victoire pour gagner le droit de se battre pour rester debout.

Il est descendu au 85 ‘.

Le défenseur Sebastiaan Bornauw a marqué le but dont Köln avait besoin pour remporter le match 1-0 et se mériter le droit de jouer Holstein Kiel en éliminatoires de relégation.

On ne pouvait pas en dire autant des participants aux séries éliminatoires de l’année dernière, le Werder Bremen. Leur rival du nord, Hambourg, a peut-être détenu le titre pendant la plupart des saisons consécutives dans l’élite, mais Brême a tenu la distinction pour avoir eu le plus de saisons dans l’élite après la chute de Der Dino.

Cela s’est terminé ce samedi. Une équipe qui n’avait été reléguée de la Bundesliga qu’une seule fois dans l’histoire de l’équipe lors de la saison 1979-80, a de nouveau été envoyée en deuxième division.

Le silence étrange et stupéfait du Weserstadion était la bande-son parfaite de ce qui avait été une dernière journée passionnante et inattendue de la saison de Bundesliga 2020-21.