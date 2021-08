Les conséquences du séisme de Messi sur les paris Betfair

08/06/2021 à 12:24 CEST

L’impact de l’annonce du départ de Leo Messi du FC Barcelone a eu un écho immédiat chez les bookmakers. Selon les prévisions de Betfair, que Messi aille au PSG atteint le quota le plus bas depuis qu’il était un agent libre atteignant le [1.3] par euro misé.

Le fait que Messi soit allé au PSG a été payé juste avant l’annonce officielle jeudi à 5,50 euros par euro pari, un montant qui n’a été modifié à aucun moment au cours du mois lorsque la continuité de Messi a été assurée. Pas même des clins d’œil comme Sergio Ramos dans de récentes déclarations à la télévision du club “Ce serait un plaisir de jouer avec lui” ils ont modifié ce quota.

La signature de Grealish pour City génère plus de confiance dans le PSG

Manchester City est la deuxième échappatoire (de départ) que les bookmakers prévoient pour l’Argentin. Son arrivée avec Guardiola, qui était si proche et si loin l’été dernier, est payée pour [6.0]. La signature de Jack Grealish par l’équipe de Guardiola a pu nourrir encore plus s’il est possible que la destination soit le PSG et non City, ce qui a déjà déboursé plus de 100 millions de livres pour le meneur de jeu anglais.

À partir de là, seules des options éloignées et quelque peu complexes sont envisagées pour l’avenir de Messi. Qu’il aille dans un club dans les métiers de la MLS à [14.0], tandis qu’un transfert pour l’Inter Milan est versé à [18.0] et qu’il finira comme un diable rouge à Manchester United est de [19.0].

Son septième Ballon d’Or ?

Il ne fait aucun doute que Messi se battra pour le Ballon d’Or après avoir remporté la Copa América. L’Argentin a réussi à rester avec son pays pour l’éternité – comme il l’a également fait avec Barcelone – même avec le club du Barça, la star argentine a montré certains de ses meilleurs moments en 2021 bien qu’il ait eu besoin d’un succès continental pour s’établir dans le Ballon d’ Ou c’est parce que Messi occupe le quota le plus bas dans les prévisions d’être récompensé d’un nouveau Ballon d’Or. Que Messi lève à nouveau le titre en fin d’année est payé à [1.36], les frais les plus bas de tous.

Et maintenant, qui est le favori pour remporter la Ligue des champions ?

Une autre conséquence du futur destin de Leo Messi sera le favori pour remporter la Ligue des champions. En l’absence de sa décision, Guardiola’s City est en première position, avec [3.75] Oui Barcelone tombe aux mains des [17.0] par euro misé.