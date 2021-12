Les conséquences insolites de la société Canelo & Sulaiman

En ce 2021, Canelo Alvarez et Mauricio Sulaimán, ont consolidé une union lucrative sans précédent qui semble vouloir avancer sur une voie contraire sans regarder dans le rétroviseur. Comme nous le verrons dans cette vidéo, ils ont atteint tellement d’objectifs ensemble, qu’ils ont obtenu leur nom de ‘The Dynamic Duo 2021’.

La manière inhabituelle dont les prix boxeur, entraîneur et KO de l’année ont été décernés, la conséquence inconcevable et la confusion du statut de franchise, les embarras causés par la gestion d’une division des super-moyens qui a commencé avec un champion par décret, suivi d’une demande d’excuses devant la condition de ‘forfait officiel’ du premier classé choisi et terminé (aveu du propre CMB) gelé au profit de son champion, jusqu’à la manière inhabituelle dont le dopage d’Oscar Valdez a été pardonné et celui de David Benavidez a été puni . Tout fait partie de ce combo inédit, où rien ne manque, pas même l’image de Jorge Kahwagi avec d’autres champions WBC et la raison de sa présence dans ce décompte.