Les conséquences puissantes du décès de John Lennon

Pour un homme qui a inlassablement écrit, chanté et fait campagne pour la paix et l’harmonie parmi ses semblables, au moins quelque chose de convenable est né de la cruelle tragédie de John Lennonest la mort. Dans le classement final des ventes de 1980, environ trois semaines après son assassinat, la musique de John a uni le monde, à la fois dans le chagrin et dans la célébration de son travail. Dans les deux enquêtes principales de Billboard pour le 27 décembre 1980, Lennon s’est hissé au premier rang.

« (Tout comme recommencer, » son premier nouveau record de graphique en cinq ans, avait fait ses débuts dans le Hot 100 du 1er novembre, sans perdre de temps avec des débuts exceptionnellement élevés directement dans le Top 40, à la 38e place. La critique du single par le magazine le décrit comme « un air qui rappelle le rock’n’roll de la fin des années 1950. [Lennon’s] sa voix n’a jamais sonné aussi bien alors qu’il glisse régulièrement et gracieusement avec une ligne mélodique solide et un matériel au son pop. La face B de Yoko Ono « Kiss Kiss Kiss » a été décrite comme une « sélection poivrée et mignonne ».

Le single était confortablement dans le Top 10 américain avant la fin novembre, grimpant à la 32e place puis à la 10e place. Mais il ne fait aucun doute que le sentiment collectif d’horreur et d’indignation face à la mort insensée de Lennon a propulsé à la fois le single et son album parent vers de plus hauts sommets. Dans le tableau final de l’année, « Starting Over » a remplacé « Lady » de Kenny Rogers au n° 1, pour commencer une course de cinq semaines au sommet.

Double Fantasy, crédité à la fois à John et à Yoko et avec sept nouvelles chansons de chacun, a été tout aussi bien accueilli par la plupart des critiques. Les médias ont repris et apprécié le sentiment de renouveau et de survie dans la longue relation du couple. Fin novembre, Billboard répertoriait l’album comme « meilleur module complémentaire national » à la radio d’albums, aux côtés de Dan d’acier‘s Gaucho, Rod Stewart‘s Foolish Behavior et Heart’s Greatest Hits Live.

L’album John and Yoko a dûment fait ses débuts dans les charts au n°25, grimpant au n°12 puis au 11. Les événements écoeurants du 8 décembre à l’extérieur du Dakota Building ont eu leur plein impact sur les derniers hit-parades de l’année, et Double Fantasy a couru. au n°1. Kenny Rogers était à nouveau l’artiste à céder, alors que la nouvelle œuvre finale de John et Yoko commençait un règne de huit semaines, et l’album est devenu un mémorial triple platine.

