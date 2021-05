Les conservateurs anti-PC célèbrent le « coup d’État » après avoir remporté des sièges au « comité le plus réveillé du Parlement » | Politique | Nouvelles

Lee Anderson et Philip Davies vont bousculer ce qui a été décrit comme « le comité le plus réveillé du Parlement ». Le député d’Ashfield, M. Anderson, a déclaré que leurs nominations représentaient un “vrai coup”. Il a décrit le député de Shipley, M. Davies et lui-même comme « des champions raisonnables de l’égalité qui seront la voix de tout le monde, pas seulement de quelques-uns ». M. Anderson souhaite que l’organe soit renommé «Comité hommes, femmes et égalités» et s’oppose farouchement à «l’annulation de la culture», en vertu de laquelle des personnes peuvent être ostracisées ou licenciées pour avoir exprimé des opinions que d’autres considèrent comme offensantes.

Il a déclaré : « Nous ne pouvons pas avoir une société où nous devons nous soucier de chaque mot qui sort de notre bouche. Nous avons droit à la liberté d’expression, nous devons encourager la liberté d’expression…

«Nous vivons dans cette culture d’annulation où nous nous inquiétons de ce que nous pouvons dire. C’est un non-sens.

Le député veut que les enfants apprennent que même s’ils ne doivent pas dire des choses délibérément « cruelles et méchantes » ou blessantes, il y a des moments où les gens ne devraient pas avoir peur de contrarier les autres en exprimant une opinion controversée.

La nomination du duo intervient à la suite du rapport controversé de Tony Sewell sur les disparités raciales et ethniques, qui notait que dans « une gamme de résultats, les enfants blancs de la classe ouvrière sont à la traîne de leurs pairs dans presque tous les groupes ethniques minoritaires, bien que l’étendue de ces disparités varie selon surface”.

M. Anderson espère résoudre ce problème et souhaite également aider les hommes victimes de violence domestique.

Arguant que de nombreux hommes des quartiers populaires traditionnels peuvent être réticents à parler de ce sujet, il a déclaré : «[If] vous avez des champions de l’égalité comme moi et Phil à bord qui peuvent être cette voix, alors j’espère que plus d’hommes s’exprimeront.

Il a également la BBC en ligne de mire et a déjà contacté le directeur général de la BBC, Tim Davie, en réponse à sa déclaration selon laquelle l’amélioration de la diversité chez le diffuseur est « critique pour la mission ».

Le député a déclaré : « Je lui ai écrit plus tôt cette année pour lui dire que depuis [its founding] la BBC a toujours eu un homme blanc d’âge moyen à la tête de la série, donc s’il est sérieux en matière d’égalité, il doit démissionner et donner son travail à quelqu’un d’origine ethnique.

M. Davies de Shipley, qui a déjà siégé à deux reprises au comité, a exposé ses priorités en déclarant: «Je veux utiliser mon temps de retour au comité pour promouvoir une véritable égalité – que le sexe, la race, la religion et la sexualité des gens ne sont pas pertinents – et que nous devons nous assurer que la loi s’applique également à tous et que les emplois doivent être attribués aux personnes sur la base du mérite et du mérite uniquement, et je veux contester la division de la politique identitaire. L’intérêt des comités restreints est qu’il y a une gamme d’opinions là-dessus et j’espère que Lee et moi serons en mesure d’apporter un meilleur équilibre au comité.

M. Anderson a déclaré qu’il souhaitait que tout le monde profite d’une vie meilleure, en déclarant: “Maintenant, si nous voulons poursuivre ce voyage vers l’égalité, nous devrons y aller ensemble … Nous sommes un pays grand et tolérant et, oui, les gens ont été laissés pour compte, mais faisons cela ensemble.

“Faisons-en un terrain de jeu pour tout le monde, pas seulement pour certaines personnes.”