Les conservateurs attaquent Bidens parce qu’ils ont été forcés de donner un chien « majeur » à des amis

Ces histoires sont tragiques et elles sont toutes trop courantes. Au moins celui-ci a une fin heureuse. De l’indépendant :

Le chien présidentiel, le major Biden, aurait quitté la Maison Blanche pour de bon, à la suite de rapports faisant état d’un comportement agressif de la part du personnel cette année.

« Après avoir consulté des dresseurs de chiens, des comportementalistes animaliers et des vétérinaires, la première famille a décidé … qu’il serait plus sûr pour Major de vivre dans un environnement plus calme avec des amis de la famille », a confirmé Michael LaRosa, porte-parole de la première dame, au New York. La journaliste du Times, Katie Rogers, lundi.

Major était un chien de sauvetage et cela a peut-être fait toute la différence.

Les chiens de sauvetage sont souvent emmenés par des agents de protection des animaux dans un environnement abusif, puis placés dans un abri, presque comme une prison, mais avec de bonnes personnes, de la nourriture, un abri et un peu de récréation. Les chiens ont des dizaines de milliers d’années de compagnie humaine et d’évolution pour faire évoluer beaucoup de sentiments humains.

Lorsqu’un chien de refuge/sauvetage est adopté, il est souvent à la fois exalté et méfiant. Mais au cours des deux premières années, à mesure que le chien du refuge se sent de plus en plus en sécurité, il est maintenant terrifié à l’idée de perdre son paradis, son endroit sûr… il ne veut plus jamais y retourner. Ils ne veulent pas revenir à la violence, ils ne veulent pas retourner au refuge et ils n’oublient jamais.

Toutes les situations et tous les chiens sont différents, mais il existe un modèle identifié avec une minorité d’animaux de sauvetage où ils se lient si étroitement avec leurs sauveteurs, aiment tellement leur famille et sont si terrifiés à l’idée de « revenir », que même un chien docile peut devenir très agressif envers quiconque sauf leur propriétaire et leur famille, leur sauveur. De grands changements les dérangent, le simple fait de déménager à la Maison Blanche a probablement dérangé Major, sans parler de tout le monde. N’oubliez pas que Major sait que certaines personnes blessent les chiens. Il ne sait pas que la plupart ne le savent pas.

Les chiens en difficulté sont ceux qui ne perdent jamais la peur de devenir de plus en plus agressifs, ils mordent, attaquent, aboient, deviennent agressifs avec tout le monde sauf les personnes qui l’ont adopté, les seules personnes auxquelles le chien peut vraiment faire confiance. Cela conduit à des morsures, cela peut même conduire à des chiens abattus. Ils sont tout simplement trop dangereux. Les blessures mentales subies au début de la vie peuvent être tout simplement trop enracinées.

Heureusement, Major a un endroit où aller et personne ne dépose un rapport de police sur le président des États-Unis pour une affaire de morsure de chien. (Dans la plupart des villes/comtés, les chiens reçoivent une morsure et une citation/amende au propriétaire, une deuxième morsure mène souvent à un délit et à une ordonnance d’abattage du chien. À ce stade, c’est probablement le plus sûr. Nous aimons chiens, mais nous aimons aussi les enfants.

Nous espérons donc que Major passera une vie longue et tranquille avec des amis, dans un endroit calme et confiant. Et nous espérons que toutes les personnes qui maltraitent les animaux reçoivent la justice qu’elles méritent. La souffrance est la souffrance et il n’y a aucune excuse pour permettre à quoi que ce soit ou quelqu’un de souffrir si vous pouvez l’empêcher.

Et puisque les conservateurs attaqueront les Bidens pour littéralement n’importe quoi, ils se sont rapidement jetés sur ceci :

Joe Biden a donné son chien Biden a donné son berger allemand, major, loin Quel genre de personne donne son chien ? Un chien est une famille Je pourrais comprendre donner Hunter mais son chien ? ?? Valeurs… Joe Biden ne partage pas mes valeurs – Terry Shaver (@dwighttshaver) 21 décembre 2021

Le président Biden a donné Major et a obtenu un nouveau chiot. J’ai fait du bénévolat au refuge pour animaux du comté pendant 5 ans et ce genre de merde me dégoûte. Si vous avez un animal, vous le gardez et si vous ne pouvez pas vous en occuper, n’en prenez pas un autre. Au moins, Major ne sera probablement pas abattu. – soupe mate-ing-grr (@MatthewTheAmazo) 21 décembre 2021

Il me semble étrange que tout le monde soit excité que Biden ait un nouveau chien, et personne ne se soucie du fait qu’il vient de donner son vieux chien comme si de rien n’était. Nos chiens sont comme une famille, la seule façon de me les prendre est de me tuer d’abord. Hope Major vit une vie meilleure avec sa nouvelle famille. – ArizonaGrows (@ArizonaGrows) 21 décembre 2021

Suis-je le seul à être consterné que les Biden aient utilisé un Rescue Pup pour « commercialiser » quelles bonnes personnes ils sont, uniquement pour donner le chiot et obtenir un chiot ? Biden a offert Major pour un chiot nommé Commander. GRAND message pour le pays. N’aime pas les chiens plus âgés, prends un nouveau chiot – Observateur (@comfort4556) 21 décembre 2021

Il a donné Major. Il a abandonné son autre berger allemand. Et les GSD sont des chiens d’une seule personne. Major n’a aucune idée de pourquoi il n’est plus avec sa famille et il en souffre. C’est la pire chose que Biden ait faite à ce jour. https://t.co/ebrDuKCL9W – Non, pas CELA Megan Fox 🦊 (@MeganFoxWriter) 21 décembre 2021

