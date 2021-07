Les conservateurs cesseront-ils jamais de prendre l’appât de l’hymne national noir? – RedState ⋆ 10z viral

in

Conservateurs, la gauche adore vous présenter comme des racistes réactionnaires stupides. Mais parfois, nous leur facilitons la tâche. La fureur de la droite à propos de l’interprétation de “Lift Ev’ry Voice and Sing”, qui est également surnommé “L’hymne national noir” pendant les matchs de football et les célébrations du 4 juillet, est une autre façon pour la gauche de faire tomber les conservateurs. les mêmes pièges encore et encore.

Si j’étais un agent de gauche dont la mission est de faire passer les conservateurs pour des racistes, j’exploiterais l’enfer de l’hymne national noir. Ce ne serait pas difficile. En effet, je n’aurais qu’à utiliser la chanson pour signaler la vertu lors d’événements sportifs et d’autres lieux. De cette façon, je pourrais prétendre me soucier de la communauté noire tout en déclenchant des influenceurs conservateurs, qui déclencheraient alors leurs audiences.

La raison pour laquelle ce serait si facile, c’est que la plupart à droite ne connaissent pas l’histoire de la chanson, ni même d’où elle vient de son surnom “Black National Anthem”. J’inciterais les conservateurs de haut niveau à prétendre que la chanson divise et vise à remplacer la “Star-Spangled Banner”.

Le fait que le nombre de personnes qui proposeraient réellement d’utiliser « Lift Ev’ry Voice and Sing » pour remplacer l’hymne actuel soit inférieur à ma pointure n’aurait pas d’importance. Lorsque les gens ne connaissent pas les faits, susciter l’indignation est facile, quelle que soit l’affiliation politique.

La tendance de trop d’Américains des deux côtés à réagir de manière viscérale à quelque chose que les médias prétendent être offensant peut facilement être utilisée pour manipuler. En effet, la gauche a réussi à faire insulter par les conservateurs une chanson emblématique écrite en l’honneur du président Abraham Lincoln, le premier républicain à occuper la Maison Blanche et dont on se vante quand il s’agit de libérer les esclaves.

Comme beaucoup de nos réactions ne sont pas davantage ancrées dans l’idée que nous devons réagir à gauche à chaque instant que dans l’idée que nous devrions examiner chaque question par nous-mêmes, nous sommes plus sensibles à ce type de manipulation. C’est cette tendance à réagir au lieu de faire des recherches qui a permis à la gauche de nous amener à nous comporter d’une manière qui leur permet de dire au public américain : « Voyez ! Je vous ai dit qu’ils étaient racistes !

La vérité est qu’il n’y a pas de mouvement global pour faire de « Lift Ev’ry Voice and Sing » le véritable hymne national. La chanson n’a absolument rien à voir avec les Noirs américains formant un pays séparé ou tout autre non-sens que beaucoup de vos experts vous ont dit.

Comme je l’ai dit dans mon article précédent sur ce sujet :

Une compréhension de l’histoire de la chanson révèle qu’elle n’a rien à voir avec la ségrégation ou le sectarisme. En fait, c’est un morceau de musique qui illustre la lutte que les Noirs américains affrontaient peu après l’ère de la Reconstruction. La chanson met également en lumière la lutte d’une nation pour être à la hauteur des valeurs sur lesquelles elle a été fondée. Il fait partie intégrante de l’histoire des Noirs, ce qui signifie qu’il fait partie de l’histoire américaine.

De plus, la raison pour laquelle la chanson a reçu le surnom de «Black National Anthem» en 1919 est qu’à cette époque de notre histoire, les Noirs américains étaient traités comme un peuple distinct par le gouvernement et la société. Cette chanson est devenue une partie intégrante du combat des Afro-Américains pour l’égalité et contre la ségrégation obligatoire.

Le surnom n’indique pas le désir d’une nation noire américaine séparée, c’est un symbole de la lutte pour promouvoir l’unité entre tous les Américains. Comme je l’ai dit précédemment, supprimer le surnom « reviendrait à réécrire « Les aventures de Huckleberry Finn » et à supprimer le mot « N » parce qu’il est offensant ».

L’hymne fait partie intégrante de l’histoire américaine, et si vous regardez les paroles, il n’y a rien de gauche là-dedans. C’est un appel à Dieu pour qu’il donne la force de persévérer face à l’adversité et à la persécution. C’est un message universel, c’est pourquoi même les églises blanches ont chanté l’hymne.

Conservateurs, nous pouvons – et devons – interpeller la gauche pour leur proxénétisme flagrant. Oui, nous devons souligner que ces personnes préfèrent utiliser la chanson pour prétendre qu’elles se soucient des Noirs au lieu de faire quelque chose pour résoudre les problèmes auxquels de nombreux Noirs américains sont confrontés.

Mais nous pouvons le faire sans promouvoir un récit faux et désobligeant sur la chanson elle-même ou son histoire. Ce n’est pas difficile. La gauche nous donne régulièrement beaucoup de munitions et si nous voulons combattre les récits qu’ils aiment pousser, nous devons le faire efficacement, sans tomber dans leurs pièges. Pourquoi ne pas les battre à leur propre jeu plutôt que de les laisser obstinément nous manipuler ?