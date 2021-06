Les conservateurs chrétiens/catholiques critiquent l’ambassade des États-Unis au Vatican pour avoir arboré le drapeau de la «fierté» ⋆ 10z viral

Ah le mois de la fierté, ce merveilleux mois de juin sur le thème de l’arc-en-ciel qui favorise plus de sentiments de tolérance et de bonne volonté envers les hommes qu’à tout autre moment de l’année. Cette année, les États-Unis le célèbrent en mettant le drapeau arc-en-ciel sur leur ambassade au Vatican, même si le siège de l’Église catholique est dogmatiquement contre l’homosexualité. La tolérance signifie donner aux catholiques un œil sur l’agenda pro-LGBTQ agressif des États-Unis.

En réponse à l'”ambassade des États-Unis auprès du Saint-Siège” battant le drapeau de la fierté gaie au cœur du monde catholique le 1er juin, plusieurs commentateurs chrétiens et catholiques se sont offusqués de cette décision, la qualifiant de coup provocateur visant à réprimander l’Église pour sa position vieille de 2000 ans sur le mariage et la sexualité.

Le rédacteur en chef fédéraliste Christopher Bedford a mis le doigt sur la tête quand il a affirmé : « Apparemment, Joe Biden pense que« célébrer la diversité » signifie insulter et provoquer les catholiques. » Bien sûr, de quel genre de diplomatie s’agit-il ? Afficher avec vantardise un drapeau contraire à l’enseignement de l’Église à son siège est la définition de provocateur. C’est au mieux sans classe.

Bedford n’a pas épargné les dirigeants catholiques américains, qu’il a plaisantés sont probablement « d’accord » avec cela parce qu’ils préfèrent avoir le président Biden comme allié politique. Bedford a ajouté : “Je suis sûr que l’archevêque de Washington sera d’accord avec ça tant que le président prend une photo avec lui et le fait se sentir spécial.” Étant donné que le cardinal Wilton Gregory (également archevêque de Washington) a signalé qu’il ne prendrait aucun chemin pour tenir Biden « catholique dévot » responsable de ses politiques anti-catholiques extrêmes, l’analyse de Bedford est peut-être pertinente.

Michael Knowles, le commentateur catholique résident du Daily Wire, a fustigé l’agression passive collante du département d’État de Biden, tweetant deux citations qui, selon lui, caractérisaient le mouvement. La première lisait : « ‘L’anti-catholicisme est]le parti pris le plus profond de l’histoire du peuple américain.’ — Arthur Schlesinger », et le second prétendait : « « L’appâtage des catholiques est l’antisémitisme des libéraux ». — Peter Viereck.

D’un autre côté, les libéraux sont plutôt d’accord avec l’antisémitisme réel ces jours-ci, alors…

Essentiellement, Knowles, comme les premiers penseurs conservateurs qu’il a cités dans son tweet, sait que la décision de Biden visait avant tout à essayer de déclencher les catholiques traditionnels.

Le commentateur conservateur et Christian Ian Miles Cheong ont également réprimandé l’ambassade, tweetant qu’il ne serait pas assez courageux de faire une déclaration aussi provocante en Arabie saoudite, où ils détestent les homosexuels. Cheong a écrit : « Le manque de respect absolu et total de faire flotter un drapeau militant politique à la place d’un drapeau national pour se moquer des catholiques. Vous ne les verriez pas arborer ce drapeau en Arabie saoudite pendant le mois de pèlerinage. » Ouais, trop vrai.

Le rédacteur en chef du New York Post, l’auteur et penseur catholique Sohrab Ahmari a tweeté une réprimande cinglante à l’encontre de l’ambassade des États-Unis auprès du Saint-Siège, écrivant : « Vous êtes des invités en terre sacrée, vous, barbares américains de haute technologie. Saint Pierre est enterré pas trop loin.

Vous êtes des invités en terre sacrée, barbares américains high-tech. Saint Pierre est enterré pas trop loin. Quoi qu’il en soit, l’Église catholique a éliminé tous ses ennemis depuis deux millénaires. Vous ne serez pas différent. https://t.co/uAScUXS3fO – Sohrab Ahmari (@SohrabAhmari) 1er juin 2021

Ahmari a également écrit : « De toute façon, l’Église catholique a éliminé tous ses ennemis depuis deux millénaires. Vous ne serez pas différent », ce qui est bien sûr également très vrai. L’Église a été promise par le Christ pour durer intacte jusqu’à la fin des temps, et l’éveil LGBTQ à la mode ne prévaudra certainement pas contre elle.