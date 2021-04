Les conservateurs considèrent la condamnation de Derek Chauvin comme un acte de guerre ⋆ .

– du Salon

Jeter Derek Chauvin sous le bus aurait dû être une évidence pour la foule «Je ne suis pas raciste». Le prétexte derrière «la vie bleue compte» est que ce n’est pas que les conservateurs sont racistes, mais que Black Lives Matter va «trop loin». Ils soutiennent que la plupart des meurtres commis par la police sont des accidents malheureux à tolérer au nom d’une plus grande sécurité sociale et que les «quelques pommes pourries» qui le font exprès peuvent être tenues pour responsables sans réforme généralisée.

C’était toujours un non-sens, bien sûr. Mais la condamnation de Chauvin sur trois chefs d’accusation pour le meurtre de George Floyd a fourni aux conservateurs une opportunité en or «hé, au moins nous ne sommes pas ce type». Les preuves contre Chauvin étaient accablantes. La vidéo du meurtre a montré au monde la détermination nonchalante sur le visage de Chauvin alors qu’il étouffait la vie de Floyd. Les responsables de la police ont témoigné contre Chauvin. Le procureur Steve Schleicher a dénoncé les conservateurs en disant: «Ce n’était pas de la police, c’était un meurtre.» Les conservateurs auraient pu facilement s’accrocher à la condamnation de Chauvin comme une situation «d’exception qui prouve la règle», insistant sur le fait que parce qu’ils le condamnent, personne ne devrait les appeler racistes. Cela aurait été un mensonge, mais couper occasionnellement les pires membres de leur tribu a longtemps été une stratégie gagnante pour la droite.

Mais non, au lieu de cela, ils transforment un meurtrier aux yeux morts comme Chauvin en martyr. Et ce faisant, ils enlèvent le dernier lambeau de déni plausible que «les vies bleues comptent» et les critiques de Black Lives Matter portaient toujours sur autre chose que la suprématie d’un blanc glacial.

Insister sur le fait que Chauvin était la colline sur laquelle mourir a fait le saut des franges sans vergogne rances aux têtes parlantes de Fox News en un temps record. Peu de temps après l’annonce du verdict mardi, des manivelles d’extrême droite sur Twitter comme Paul Joseph Watson et Matt Walsh ont insisté sur le fait que Chauvin était la vraie victime ici et que le jury était «intimidé» par la «foule». Quelques minutes plus tard, cette ligne était déjà diffusée sur Fox News, car Greg Gutfeld, avec son «humour» pas drôle habituel, faisait semblant d’être «heureux» que Chauvin «avait été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, même s’il n’était peut-être pas coupable de tous. accusations », parce que« je veux un verdict qui empêche ce pays de s’enflammer ».

De toute évidence, Gutfeld n’est pas du tout content, au point de faire le même argument bizarre que les franges de Twitter: que le verdict est injuste, Chauvin est un martyr, et que la «foule réveillée» est à blâmer pour cette condamnation. Vous savez, au lieu du choix de Chauvin d’assassiner un homme en plein jour devant une dizaine de témoins et une caméra de téléphone portable.

Le récit «Chauvin est un martyr» a été inscrit dans la sagesse commune de droite plus tard dans la nuit – où d’autre? – La célèbre mais populaire émission Fox News de Tucker Carlson aux heures de grande écoute. Carlson, dont les propres tendances nationalistes blanches sont progressivement devenues moins couvertes d’euphémisme ces derniers mois, a connu un effondrement complet suite à la condamnation de Chauvin mardi soir.

«Le jury du procès Derek Chauvin est arrivé à un verdict unanime et sans équivoque cet après-midi: ‘S’il vous plaît, ne nous blessez pas’ ‘, s’est réjoui Carlson sur son émission, qui est généralement au sommet des échelons des émissions de télévision par câble, avec 3 millions de téléspectateurs. Il a décrit le verdict comme «une attaque contre la civilisation» – comme s’il y avait quelque chose de «civilisé» dans le comportement de Chauvin – et a menacé que «des gens décents et productifs quitteraient» le pays plutôt que de tolérer la situation actuelle.

Tout en prétendant «je ne suis probablement pas qualifié pour peser sur» le verdict, Carlson – qui avait auparavant comparé le fait que Chauvin devait subir une procédure régulière au «lynchage» – a clairement exprimé ses sentiments à propos du verdict, fermant un invité quand il a réalisé cet invité était sur le point de dire que le comportement de Chauvin était mauvais.

Tucker Carlson a eu un effondrement complet ce soir en réponse à un ancien agent correctionnel de New York qui a critiqué Derek Chauvin pour avoir utilisé une force excessive sur George Floyd. Voici comment l’interview s’est terminée (brusquement). pic.twitter.com/mBOxrsbhaJ – Aaron Rupar (@atrupar) 21 avril 2021

Faire de Chauvin un martyr de la «foule réveillée» n’est pas seulement sociopathe, mais semble être une mauvaise stratégie politique. C’est comme essayer de transformer Ted Bundy en une malheureuse victime d’une foule féministe castratrice.

En effet, il semblait qu’il y en avait encore dans les médias de droite qui comprenaient que c’était l’un de ces moments où admettre que Chauvin est un méchant contribuerait grandement à étayer l’illusion que ce sont les conservateurs qui sont impartiaux et qui sont des preuves. motivé, et que les libéraux sont ceux qui vont «trop loin». L’animatrice de Fox News, Laura Ingraham, par exemple, a adopté la stratégie plus traditionnelle de dépeindre le comportement de Chauvin comme rien de plus qu’un individu en échec, et arguant que les libéraux qui disent le contraire sont exagérés.

«Ils veulent reprogrammer toute l’Amérique pour croire que justice n’est pas rendue quand une seule personne paie pour un acte criminel – pour eux, la punition doit être étendue et sans fin», a-t-elle soutenu, affirmant que le racisme systématique est un «Gros mensonge» et que la culpabilité appartient uniquement à Chauvin.

Condamner stratégiquement les pires personnes afin qu’elles aient une meilleure apparence en comparaison a longtemps été une stratégie efficace à droite. Par exemple, Fox News a largement couvert les allégations d’abus sexuels contre Harvey Weinstein, ce qui leur a permis de prétendre qu’ils se soucient des abus sexuels, même s’ils ont largement ignoré des allégations similaires contre l’ancien animateur de Fox Bill O’Reilly ou Donald Trump.

Au cours de la dernière année, cependant, une mentalité de guerre totale contre la gauche a imprégné le conservatisme américain. Il est devenu inimaginable pour beaucoup de ceux qui ont le droit d’admettre que les libéraux pourraient avoir raison sur n’importe quoi, jamais, y compris des idées assez évidentes comme «nous devrions essayer d’arrêter la pandémie de COVID-19», «le gagnant de l’élection devrait être le prochain président» et «Assassiner sans vergogne un homme devant une caméra est une mauvaise affaire.»

La valorisation de Kyle Rittenhouse était un indicateur antérieur. Comme Chauvin, Rittenhouse est l’un de ces creeps indéfendables que les anciens conservateurs auraient mieux connus que de se rassembler. Quoi qu’il en soit de son procès, ce qui est incontestable, c’est que le jeune homme de 17 ans n’était en mesure de tirer que sur trois personnes – en tuant deux – parce qu’il est sorti à la recherche de problèmes quand il s’est armé et a traversé les frontières pour gronder avec les manifestants. il aurait pu assez bien partir seul. S’il avait fait preuve de bon sens ou de décence et restait à la maison, il serait un jeune homme libre et deux de ces manifestants seraient toujours en vie aujourd’hui.

Mais plutôt que de se laver raisonnablement les mains d’un imbécile aussi évident, la droite s’est ralliée à Rittenhouse, finançant sa défense et faisant de lui une noble victime d’un prétendu dépassement libéral, comme si les lois anti-meurtres qu’il était accusé de violer n’étaient que récemment inventé par la «foule réveillée». C’était un signe précoce que, en ce qui concerne la droite MAGA, il n’y a rien qu’un homme blanc puisse faire au nom de l’anti-libéralisme qui soit un crime. La même attitude a alimenté l’insurrection du Capitole et l’étonnement que beaucoup de ces émeutiers ont éprouvé à se rendre compte qu’ils pourraient en fait faire face à des conséquences juridiques pour avoir tenté de renverser violemment le gouvernement.

En dehors de la contre-réalité du miroir funhouse des médias de droite, la triste vérité est que la condamnation de Chauvin, bien que bienvenue, n’est qu’une preuve supplémentaire de la distance à laquelle les États-Unis doivent aller pour réparer une culture policière brisée. Comme Jason Johnson de MSNBC l’a déclaré mardi après-midi, «pour obtenir un degré nominal de justice dans ce pays, un homme noir doit être assassiné à l’antenne, vu par le monde entier». Le point de vue sensé et basé sur la réalité est que la culpabilité de Chauvin était évidente et que c’est un signe tragique de la façon dont notre pays est raciste qu’il y avait une réelle peur qu’il ne soit pas condamné – et que tant d’autres policiers s’en tirent encore avec des crimes similaires.

Cette attitude de «guerre totale» à droite est probablement alimentée par la mentalité de Donald Trump «ne rien concéder, mentir constamment, combattre tout le monde à tout moment», bien sûr. Mais c’est aussi le résultat de la compréhension de la droite américaine selon laquelle ils ont perdu le débat politique sur à peu près tous les fronts. Incapables de gagner une dispute sur le fond, ils ont arrêté d’essayer et sont maintenant en permanence à l’attaque. Et c’est ainsi que quelqu’un comme Chauvin, qui, selon le bon sens, ne vaut pas une once de sympathie, est en train de devenir un martyr de droite.

_______