Les conservateurs de playlist Spotify disent que la plate-forme ne fait pas assez pour lutter contre les plaintes de mauvaise foi pour abus de droits d’auteur.

Les conservateurs disent que les listes de lecture sont signalées pour diverses raisons, bien que la surveillance fasse défaut et que les réclamations ne fassent pas l’objet d’une enquête appropriée. Les playlists peuvent être signalées pour diverses raisons, notamment du contenu à caractère sexuel, violent, trompeur ou haineux.

Dès qu’un rapport est reçu, les métadonnées de la playlist sont immédiatement supprimées. Cela inclut le titre, la description et toute image de liste de lecture personnalisée. Aucun processus de révision interne n’empêche la suppression des métadonnées une fois qu’un seul rapport est reçu.

“Ceci est souvent abusé pour nuire aux maisons de disques et aux conservateurs de listes de lecture”, lit-on dans la plainte sur le site de la communauté Spotify. « Après avoir contacté le support, le compte de quelqu’un qui a abusé de ce système est supprimé. Cette personne crée ensuite un autre e-mail et un compte Spotify gratuit et répète le processus.

Apparemment, il n’y a pas de limite au nombre de rapports qui peuvent supprimer les métadonnées d’une liste de lecture. Certains conservateurs disent que leurs listes de lecture sont signalées plusieurs fois par jour. Spotify a très peu fait pour lutter contre ce type de manipulation malveillante de son système de signalement.

Un conservateur de playlist Spotify partage sa playlist a été signalé plus de 2 000 fois. Ils reçoivent tellement de rapports qu’un bot est configuré pour signaler la liste de lecture à l’heure. Les conservateurs peuvent uniquement répondre aux e-mails de signalement pour faire appel du retrait, mais ces e-mails ne reçoivent pas toujours de réponse.

Spotify peut suspendre des comptes et le fait, mais les acteurs de mauvaise foi en créent simplement de nouveaux. L’une des solutions proposées par la communauté est de limiter les comptes pouvant signaler des playlists.

« Activez la fonction de rapport uniquement après que dix heures de musique/podcasts ont été diffusées en utilisant le compte. Cela ne changera pas l’expérience d’un utilisateur normal, mais rend les abus de droits d’auteur peu pratiques. C’est bon marché et facile à mettre en œuvre, et cela arrêterait 95% des fausses déclarations », indique la suggestion de la communauté.

Spotify dit qu’il est conscient du problème auquel sont confrontés les conservateurs de listes de lecture. Mais l’entreprise ne dit pas si elle mettra en œuvre une solution.

« Votre suggestion a recueilli les votes nécessaires et vos commentaires ne parviennent pas aux équipes internes de Spotify. Ils sont conscients du nombre de voix et de la popularité de cette idée. Nous continuerons également à surveiller et à consulter les commentaires ici », répond un porte-parole de la communauté Spotify.

Pour l’instant, ceux qui s’occupent des trolls de la playlist doivent à plusieurs reprises faire appel des suppressions. C’est un problème pour quiconque essaie d’organiser de la musique sur Spotify en tant que plate-forme.