Les conservateurs des grandes banques ont reçu un coup sérieux et inattendu de la Cour suprême ⋆ .

Dans une décision sans précédent, la Cour suprême a ouvert la porte aux villes et aux municipalités pour poursuivre les grandes banques pour ce que le Washington Post décrit comme « des pratiques de prêt prétendument discriminatoires qui, selon eux, ont conduit au fléau urbain ».

La norme antérieure n’autorisait que les particuliers à poursuivre en justice par le biais de la Fair Housing Act, mais une majorité de 5-3 a convenu que les villes peuvent également intenter une action en vertu de la FHA.

Le juge Stephen G. Breyer a rédigé l’opinion de la majorité, qui a placé la barre haute pour intenter une action en justice, précisant que les villes doivent prouver “un lien direct entre le préjudice allégué et le comportement préjudiciable allégué”.

Il s’agit d’une décision énorme pour les villes dont les communautés ont subi d’énormes dommages en raison des pratiques prédatrices et discriminatoires des grandes banques qui ont conduit à la bulle immobilière et à l’effondrement éventuel du marché immobilier.

Selon le Washington Post : « Miami et d’autres villes avaient poursuivi ce qui avait été décrit comme une nouvelle approche en vertu de la FHA pour récupérer ce qu’elles avaient perdu en recettes fiscales et la demande de services accrus à la suite de l’effondrement des logements. Les banques ont été poursuivies par des particuliers et prises à partie par le gouvernement fédéral pour des pratiques de prêt, mais ces nouveaux cas sont les premiers dans lesquels les villes sont les plaignants et exigent que les banques soient tenues responsables des dommages causés à leurs communautés. »

L’opinion de Breyer explique que ces « pratiques de prêt prédatrices » dans les quartiers spécifiques aux minorités « ont conduit à une « concentration » de « saisies et de logements vacants ». dans ces quartiers.

Ces « saisies et logements vacants » concentrés ont provoqué « la stagnation et le déclin des quartiers afro-américains et latinos ». Ils ont entravé les efforts de la ville pour créer des quartiers intégrés et stables.

Et, très pertinent ici, ils ont réduit la valeur des propriétés, diminuant les recettes fiscales foncières de la ville et augmentant la demande de services municipaux.

