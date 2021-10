Les conservateurs écossais s’engagent à écraser le «mur jaune» du SNP de Sturgeon à travers l’Écosse après 14 ans | Politique | Nouvelles

in

Le chef conservateur écossais accusera le Premier ministre écossais d’être “détaché des communautés de la classe ouvrière” dans un discours prononcé aujourd’hui lors de la conférence du parti conservateur. M. Ross, qui doit prendre la parole lors d’un événement marginal des conservateurs écossais, dira également que Mme Sturgeon “est devenue déconnectée”.

Le député de Moray a également affirmé que Mme Sturgeon « parle avec dédain à tous ceux qui ne parlent pas à son niveau d’intelligence soi-disant supérieur ».

Au cours du discours, Mme Ross fera valoir que le Parlement écossais “ignore” et “déprécie” les valeurs de la classe ouvrière et que de nombreuses communautés ont été “marquées par les décès liés à la drogue et entachées par tous les autres échecs que son gouvernement est trop distrait tacler”.

M. Ross fera valoir que les conservateurs écossais sont le seul parti à représenter les classes ouvrières contre le “consensus confortable de Holyrood” sur des questions telles que la liberté d’expression et une justice équitable.

Il dira : « Les travailleurs de toute l’Écosse se tournent vers Holyrood et voient un Parlement écossais qui ne les représente pas.

« Jusqu’à récemment, beaucoup d’entre eux s’étaient complètement détournés de la politique.

“Ils avaient l’habitude de voter pour un parti, mais il les a laissés pour compte il y a des années.

“Mon parti ne regardera pas en arrière. Nous attendons avec impatience, le prochain mur à tomber.

“Ce ne sera pas rouge cette fois. Ce sera SNP jaune.”

« Il y a encore une fois un parti qui défend les travailleurs.

“Même si nous devons le faire seuls contre le confortable consensus de Holyrood, ce que nous ferons.

“Et même si le SNP essaie de nous isoler à chaque fois, ce qu’ils feront.”

Le SNP a été approché pour commentaires.